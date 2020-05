Estudiantes de San Luis Potosí retomarán clases presenciales cuando haya condiciones

San Luis Potosí.- Los estudiantes potosinos no retornarán a clases presenciales en junio, sino hasta que haya las condiciones que permitan preservar la salud y la integridad de los alumnos, pero se reforzará la educación a distancia, a través de tareas de diagnóstico y evaluación para concluir el presente ciclo escolar.

Además, como este 18 de mayo se reiniciará la actividad de fabricación de equipo de transporte, minería y construcción bajo estrictos protocolos sanitarios, todo ello en el principio de que esta nueva etapa debe estar fundamentada en la búsqueda del equilibrio de dos bienes públicos: la salud y el bienestar social y económico.

El gobernador Juan Manuel Carreras López, en rueda de prensa virtual, dijo el 18 de mayo se aplicarán protocolos sanitarios en las empresas relacionadas con la fabricación de equipo de transporte, minería y construcción, que representan 130 mil empleos formales.

“El reinicio de las demás actividades serán de manera gradual, escalonada, responsable y coordinada con los gobiernos federal y municipales, atendiendo siempre las recomendaciones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y del Consejo de Salubridad General, para el cuidado de la salud de las y los potosinos”, especificó.

Se mantendrán las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta finales de mayo y, a partir del 1 de junio, las medidas para la reapertura de actividades en los ámbitos económico, social y gubernamental, atenderán las recomendaciones que establezca la Secretaría de Salud federal por medio del mecanismo de semaforización.



Asimismo, los municipios potosinos, que en su caso, determine el Gobierno de México como “Municipios de la Esperanza”, se acordará directamente con cada ayuntamiento las medidas de gradualidad de reapertura de sus actividades, con excepción de las escolares.

Estas disposiciones no significan el fin de la pandemia, el virus seguirá presente y se tiene que aprender a convivir con él bajo una nueva normalidad, los contagios pueden aumentar a consecuencia de la movilidad, por lo que, mientras no exista una vacuna o un tratamiento específico, no se pueden dejar de lado las acciones preventivas y de cuidado de las y los adultos mayores y población vulnerable.

Por ello, llamó a la sociedad potosina para que participe proactivamente en el cumplimiento de las recomendaciones y acciones que se llevarán a cabo durante los siguientes meses, ya que serán fundamentales para evitar consecuencias graves en materia de salud y suspensión de actividades.

fml