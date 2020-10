“Esto fue un cuatro”, dice exdelegado de la SRE tras trifulca en restaurante en Sonora

Hermosillo.- Benjamín Hurtado Aguirre, exdelegado de la SRE, aseguró que el pasado viernes en un lujoso restaurante de la capital de Sonora, donde participó en una trifulca, se le puso un “cuatro” para afectarlo en su imagen, por lo que demandará por golpes a quienes resulten responsables y también a la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, por daño moral.

Aseveró que los sucesos policiacos en los que se ha visto inmerso en los últimos dos meses tienen un trasfondo político.

Visiblemente golpeado en el rostro que asomaba moretones, con vendas en una mano, lesiones en las rodillas y con dificultad para caminar, se presentó ante los reporteros de diversos medios de comunicación a quienes dijo que fue golpeado por once personas, y le provocaron un coágulo en la cabeza que le puede provocar la muerte.

“Me golpearon, traigo un coágulo en el cerebro, en la hipófisis, traigo radiografías, ahorita tengo que regresar al hospital porque me van hacer resonancia magnética porque lo traigo en la hipófisis y hay sangrado. Tres puntos en la cara y golpes en la rodilla porque me tumbaron dos veces”.

Narró que alrededor de las 21:00 horas de ese día, ”ví a una muchachita evidentemente muy menor de edad y le pregunté qué estaba haciendo ahí, cuál era su edad y me dijo que tenía unos 16 años”, cuando intentó pedir su número de teléfono para denunciar el caso y ella le dijo que no lo hiciera por que supuestamente la iban a matar”.

Después fue al baño y al salir un hombre lo acusó de acosar a la menor y lo golpeó, ahí inició todo, después más empleados del restaurante empezaron a golpearlo, según relató. En ese restaurante hay “reservados” donde se práctica la prostitución y yo quería saber que hacía una menor de edad ahí, denunció.

“Es un lugar donde las prostitutas, porque tiene lugares que son reservados pequeños y ahí acuden las prostitutas los fines de semana y durante la semana cuando son solicitadas por los comensales, y a las pruebas me remito. Yo estoy hablando de un negocio que el dueño no está dentro de la ley que también anda en el negocio del tráfico de drogas, y es de Culiacán, y que se presente porque a él también lo voy a demandar, al dueño de la empresa”.

El exSecretario de Relaciones Exteriores en Sonora comentó que “en política no hay casualidades, en 63 años que tengo nunca he tenido problemas de este tipo. Esto fue un ‘cuatro’ cómo es posible que fueron tres patrullas con tres elementos cada uno, que me trataran como un criminal. Si el golpeado fui yo. Cuando llegué a la comandancia eso ya lo sabía Célida, y la orden fue tajante, déjenlo ahí y si se atreven a soltarlo, con su hermosa gramática, los voy a correr mucho a la…, en las palabras más corrientes y vulgares”.

La alcaldesa Célida López Cárdenas fue quien dio la orden de que me detuvieran en los separos por 36 horas, sin respetar la decisión de un juez calificador, recriminó.

Por ello, dijo que sospecha, le pusieron un “cuatro”, pues la alcaldesa está enojada porque ha denunciado que está involucrada en actividades ilícitas.

Sin embargo, dijo, fue liberado antes por las serias lesiones que presenta, las cuales intentó atenderse en el Hospital General del Estado (HGE) y al no ser atendido se fue a un hospital privado.

Interpondrá demandas por lesiones y daño moral en contra del Ayuntamiento y en lo personal contra la alcaldesa Célida López y por golpes y lesiones contra el restaurante, empleados que participaron y quien resulte responsable.

Se actuó apegado a derecho: Ayuntamiento

Los elementos de Seguridad Pública Municipal así como Juez Calificador y médico, actuaron acorde a lo establecido en los protocolos de detención aplicables cuando una persona altera el orden o violenta la normatividad contemplada en el Bando de Policía y Gobierno, externó el Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo.

Joaquín Rodríguez Vejar indicó que en el caso de Jesús Benjamín Hurtado Aguirre, exfuncionario de Relaciones Exteriores, quien fue detenido y sancionado administrativamente por hechos sucedidos el viernes pasado en un restaurante de la ciudad, la policía municipal actuó en todo momento apegada a derecho.

Los elementos policiacos atendieron un reporte de una persona que se encontraba, al parecer, en estado inconveniente e involucrado en riñas.

En el lugar, un grupo de personas señalaron a Hurtado Aguirre como el responsable de escandalizar al interior de las instalaciones, motivo por el cual fue presentado ante el juez calificador en la comandancia Centro, en donde un médico legista valoró su estado de salud y se le dio su derecho de audiencia.

Luego de su valoración y audiencia, el juez determinó imponer un arresto administrativo de 36 horas por infringir el Bando de Policía y Gobierno de Hermosillo al encontrarse en estado de ebriedad, alterar el orden público y desobedecer la orden de un oficial en funciones (artículo 157 fracción II y XXV y 162 fracción V y 164 fracción X del Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Hermosillo.)

Dado que la persona se encontraba en estado de embriaguez al momento de ser presentado, el juez consideró como medida preventiva aplicar directamente el arresto, por considerar dichas faltas como graves.

Derivado del estado de salud en que se encontraba, fue trasladado al Hospital General en donde conforme a su derecho solicitó, internarse en una clínica privada para ser atendido.

Una vez recuperado al día siguiente, se le permitió conmutar su arresto por el pago de una multa, como establece el artículo 253 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora.

“Es importante señalar que el caso en cuestión y las decisiones tomadas al respecto, se enmarcan dentro de lo que la ley establece para los mismos y evidentemente son aplicables a toda la ciudadanía sin distinción” puntualizó el Secretario del Ayuntamiento.

