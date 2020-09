“Estamos preocupados porque no tenemos agua”, dicen en Chihuahua

Chihuahua.— Martín Parga, director de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), aseguró que los agricultores no son personas poderosas o ricas, lo que sí, dijo, “somos gente productiva, que trabaja y que ha luchado por culturizarse y modernizarse para afrontar cualquier situación”.

Martín Parga representa a unos 10 mil productores y agricultores de la zona centro-sur de la entidad, donde actualmente el gobierno federal mantiene a la Guardia Nacional con el propósito de extraer líquido de la presa La Boquilla, con fines de pagar el Tratado de Aguas de 1944.

“No estamos en paz, no hemos podido trabajar y estamos preocupados porque no tenemos agua; la presa El Granero ya no tiene, se está vaciando la presa Las Vírgenes y queda menos de 30% del agua en La Boquilla”, explicó el agricultor.

A pesar de que, afirmó, los productores de la región han hecho frente a diversas sequías y se han preparado para afrontarlas, resulta preocupante pensar en el próximo ciclo agrícola que inicia en octubre, pues en la entidad no se presentaron precipitaciones pluviales y la poca agua que había en las presas se ha estado extrayendo desde marzo.

Ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador de que en las manifestaciones han participado personas acarreadas, Martín Parga dijo que los ciudadanos se han apropiado de esta lucha, “porque los que no son productores, se alimentan de nuestros productos”.

Explicó que los líderes agrícolas convocaron a una reunión informativa para explicar a la ciudadanía lo que estaba ocurriendo y gracias a ello han obtenido el apoyo de muchas personas.