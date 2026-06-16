En Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 mujeres jefas de familia recibieron las llaves de su nueva casa a través del programa municipal Hogar Propio: Un patrimonio para tu familia, impulsado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas.

Con esta primera entrega, el gobierno municipal abre una nueva etapa de vivienda social dirigida a familias que durante años enfrentaron dificultades para acceder a un patrimonio propio.

Cada vivienda tiene un valor aproximado de 740 mil pesos y forma parte de una primera etapa de 115 casas que se desarrollará entre junio y diciembre de este año, mediante una inversión superior a los 85 millones de pesos, canalizada a través del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano.

A través del programa municipal Hogar Propio, 15 mujeres jefas de familia recibieron las llaves de su nueva casa en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Foto: Especial

Esta acción se suma a la visión humanista de bienestar impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y al trabajo coordinado con el gobernador Américo Villarreal para fortalecer el acceso a una vivienda digna y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias de Tamaulipas.

“Un hogar propio transforma la vida de una familia. Significa tranquilidad, seguridad y la certeza de que sus hijas e hijos tendrán un espacio digno donde crecer y construir su futuro”, expresó la mandataria municipal.

La alcaldesa destacó que este programa representa mucho más que la entrega de una casa, es una oportunidad para que mujeres trabajadoras, que todos los días sostienen a sus familias, cuenten con un patrimonio seguro.

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Nuevo Laredo, ejemplo en vivienda social

Las beneficiarias del programa señalaron que recibir su vivienda significa dejar atrás años de renta e incertidumbre y comenzar una nueva etapa con estabilidad para sus hijas e hijos.

El objetivo es que las mujeres tengan un patrimonio, dijo Canturosas. Foto: Especial

Con Hogar Propio, Nuevo Laredo se posiciona como referente de vivienda social en Tamaulipas gracias a una política pública impulsada por Carmen Lilia Canturosas, que acerca el acceso al patrimonio a mujeres jefas de familia y a sus hijas e hijos, quienes históricamente habían permanecido al margen de estas oportunidades.

Cada vivienda cuenta con una construcción de 58.06 metros cuadrados en un terreno de 126 m², dos recámaras, sala, cocina, comedor, baño completo, cochera, área de lavandería, tinaco, área verde, pasillo lateral y trasero, pavimentación de calle principal, alumbrado público y reforestación.

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