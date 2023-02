Entregan 289 pulseras con botón de pánico a mujeres en Morelos

Cuernavaca.- La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) cerró 2022 con la entrega de 289 Pulseras Inteligentes con botón de pánico a mujeres que cuentan con una medida de protección, promovida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El propósito es atender cualquier situación que ponga en riesgo su vida o integridad física, mediante esta medida de prevención. Se trata, expuso el gobierno estatal, de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes; en tal sentido, la entidad es pionera en implementar la estrategia de uso de la Pulsera Inteligente con botón de pánico.

Son 289 personas de 26 municipios que cuentan con una medida de protección, promovida por la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo instrumento tecnológico puede ser utilizado como reloj de pulsera, llavero o dije colgado al cuello. Funciona además como un puente de comunicación con el Centro de Coordinación, Comando, Control Comunicaciones y Cómputo y la usuaria; es gratuito y se otorga durante el periodo en que la medida de protección dictada por la FGE permanece vigente, que va de los 30, 60 o 90 días.

Una de las beneficiadas, protegida con el seudónimo de Roxxi, habló sobre las ventajas de este proyecto que le ha transformado su vida: “Me ha ayudado mucho, porque he sido violentada tanto físicamente, verbalmente y por teléfono; cuando yo no sabía que existía este reloj (…) no salía a la calle por temor a que me pasara algo”.

Roxxi aseguró que este pequeño aparato en forma de accesorio puede salvar vidas, porque con sólo pulsar el botón de pánico se activa la alerta de auxilio en el C5, y acude la Policía de Género en cuestión de minutos.

“No lo suelto, ya es parte de mí, ha transformado mi vida para bien. He tenido buen servicio, la patrulla de atención a la mujer ha ido a visitarme y la verdad una excelente atención.

Gracias a nuestro Gobernador que está apoyando a las mujeres”, expresó.

Con el nombre ficticio de Yasmín, otra usuaria de esta tecnología, afirmó que esta estrategia “es una idea muy acertada por parte del Gobernador, porque brinda apoyo, protección y seguridad”.

Después de ser víctima de un atentado, Yasmín sentía vergüenza de acudir a la Fiscalía a denunciar: “Yo decía hay otras mujeres que lo necesitan, no lo creí apropiado; lo comenté con mis compañeros de trabajo, y entre todos me convencieron de que fuera a levantar mi denuncia”.

“Tengo, gracias a Dios, ya varios meses con la pulsera; desde el mes de octubre del año pasado, y me siento muy segura (…), hay que aprovechar esta iniciativa que tiene nuestro Gobernador para apoyarnos con las Pulseras Inteligentes con botón de pánico”, puntualizó.

Ella asegura sentirse tranquila porque la Policía de Género tiene una ficha de identificación con su fotografía e incluso su ubicación, por si llega a requerir el servicio de ayuda.

Por último, Yasmín convocó a las personas que se sientan amenazadas a que denuncien y “confíen en que nuestras autoridades están trabajando”.



