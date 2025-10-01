Más Información

Querétaro.— La 61 Legislatura de Querétaro no pudo elegir este martes a su nueva Mesa Directiva debido a que la sesión de pleno se suspendió tras registrarse insultos y jalones entre diputados morenistas y panistas.

A las 11:18 horas arrancó la sesión para integrar la nueva Mesa Directiva. El PAN propuso a la Adriana Meza Argaluza (PRI) como presidenta; Morena impulsó a Georgina Guzmán (PVEM).

El caos estalló cuando la diputada del PVEM, Perla Patricia Flores Suárez, titubeó durante varios minutos entre presiones de Morena. Nerviosa, pidió un receso, que le fue concedido.

Una vez decretada la pausa, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Ulises Gómez de la Rosa, intentó continuar con la sesión y luego de varios jaloneos y arrebatos el panista Guillermo Vega Guerrero tomó la urna y se la llevó.

Entonces sonó la alarma contra incendios y el protocolo obligó a evacuar la sala. A las 12:30 horas la sesión se suspendió hasta nuevo aviso.

