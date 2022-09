Entre exigencias de justicia, despiden en Nuevo Laredo a la niña Heidi, muerta por bala perdida del Ejército

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Hasta el cielo lloró la partida de la pequeña Heidi Mariana Pérez quien fue sepultada tras morir de una bala perdida a manos de elementos del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En medio de sentimientos de dolor e impotencia, familiares y amigos despidieron a Heidi en el panteón Jardín de los Ángeles.

Cristina Pérez, madre de la menor, agradeció a los asistentes y exigió justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador para que la muerte de su hija, no quede impune.

"Quiero justicia y no voy a descansar hasta tenerla, era mi bebé, ella no hizo nada malo en esta vida, ella vino a darme mucho amor y mucha alegría y lo pido por mí y su hermanito que está sufriendo mucho” dijo Cristina.



La madre de la menor expresó que buscará que los responsables sean presentados ante un tribunal para que sean castigados.

“Que por favor escuche (el presidente) que por favor haga justicia, a lo mejor él también es padre, es abuelo y no creo que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar”.

Cristina trabaja como asistente médica en el Hospital General de Zona 11 del IMSS, donde recibieron el cuerpo de su hija tras recibir un balazo en la cabeza.

Descartan enfrentamiento

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, descartó que los hechos donde perdió la vida Heidi Mariana, fue un enfrentamiento entre militares y delincuentes.

“No son ciertos los hechos que está narrando el secretario de la Defensa, aquí en Nuevo Laredo en el caso de Heidi Mariana no hubo ningún enfrentamiento con integrantes del crimen organizado, lo que sí hubo, fue una persecución a balazos”.

Pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene una investigación imparcial donde no intervenga la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dijo que, si es necesario, se trasladen a Nuevo Laredo visitadores, psicólogos y peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"Si es necesario iremos a tocarle la puerta a al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir justicia, para que este crimen no quede impune como ha ocurrido en otros casos”, concluyó.

rcr