Cuernavaca.- El Poder Ejecutivo publicó esta tarde la reforma al Poder Judicial del Estado de Morelos, aprobada previamente por el Poder Legislativo, por lo que el magistrado Luis Jorge Gamboa Olea deja de ser presidente y ahora comienza el cabildeo en el Tribunal Superior de Justicia para elegir a su presidente para los dos años siguientes.

Gamboa Olea, presidente magistrado hasta las 24:00 horas de hoy, se despidió del cargo que presidió en los últimos tres años y reconoció a las y los magistrados que se mantuvieron “firmes en momentos complejos”, en alusión a sus once compañeros que lo apoyaron en los diferendos que mantuvo con los otros 11 magistrados del Poder Judicial.

Desde el Congreso de Morelos se informó que mañana están citados los magistrados a sesión de pleno, a las 9:00 horas, cuya conferencia será presidida por el magistrado o magistrada con más antigüedad, denominados decanos.

Los magistrados con más antigüedad son Bertha Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde Figueroa y Manuel Díaz Carbajal; uno de ellos presidirá y ejecutará hasta sus últimas consecuencias la reforma al Poder Judicial.

En caso de que los magistrados resuelvan sus diferencias y acaten de inmediato la reforma judicial, elegirán por mayoría calificada, es decir 15 votos, emitidos de manera secreta, una terna de tres de sus compañeros para presidir el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En el supuesto de que alcancen los acuerdos, enviarán la terna al Congreso de Morelos únicamente para su validación y si la aprueba la mayoría calificada, es decir 14 diputados, la regresa al pleno del tribunal para que los magistrados elijan a uno de los tres candidatos como su nuevo o nueva presidenta, también electa con 15 votos de los 22 magistrados.

Juristas especializados afirmaron que en caso de que los magistrados no alcancen los acuerdos no pasa nada porque en principio la reforma no prevé sanción, sin embargo, los magistrados no podrían dejar pasar mucho tiempo porque a partir de las cero horas de este martes el Poder Judicial amanecerá acéfalo.

afcl/LL