Encargada de la Fiscalía de Veracruz puede estar hasta un año: Morena

La encargada de despacho de la Fiscalía General de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns estará en dicha posición desde un mes hasta un año, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarin.

“La nueva no es una fiscal, es una encargada de despacho, puede ser un mes, dos meses, tres meses o hasta un año, el tiempo no lo tengo bien definido”, dijo en el programa 8 Columnas de Radio Televisión de Veracruz, la televisora estatal.

El legislador de Morena, aseguró que el Congreso deberá emitir una convocatoria para designar a un buen perfil como titular de la Fiscalía General del Estado, sin embargo no dio fecha para iniciar el proceso.

“Cuando haya que poner al fiscal de manera normal con una convocatoria para poner a las mejores personas de Veracruz (…) no a un fiscal carnal, nada que ver, conocemos a la licenciada pero no tenemos ningún vinculo para favorecer a alguien del gobierno, lo que buscamos es que haya justicia y haya un órgano verdadero", expresó.

La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz determinó el martes separar provisionalmente de sus funciones a Jorge Winckler Ortiz, por carecer de los exámenes de control y confianza, exigidos en la ley para ocupar ese cargo.

De manera sorpresiva y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, se presentó un punto de acuerdo para que el amigo personal del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares fuera separado del cargo.

En su lugar los diputados locales, avalaron dejar como encargada de despacho a la actual directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns, gente cercana del titular de esa dependencia, Eric Cisneros Burgos.

Gómez Cazarin defendió la legalidad de “la separación” de Winckler como titular de dicho organismo autónomo, a pesar que la decisión la tomó la Diputación Permanente y no el pleno del Congreso.

“Mucha gente dice que es ilegal, que tenía que ser el pleno, un caso como este si hubiera sido juicio político sí debiera entrar en sesión, pero no fue juicio político sino una separación y eso lo marca el artículo 121 que marca que cuando un servidor público no cumple con ciertos requisitos el órgano permanente puede hacerlo”, indicó.

El legislador señaló que Winckler está en su derecho de presentar amparos, pero denunció que durante tres años fue un “fiscal espurio y patito” porque jamás pasó los exámenes de control y confianza, un requisito constitucional.

“Nosotros tenemos oficios que no presentó evaluación… no pasó ninguna evaluación y no es justo que hayamos tenido durante tres años a un fiscal espurio, ilegal. Un fiscal espurio, un fiscal pirata”, insistió.