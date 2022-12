En Zacatecas, matan a comerciante en zona centro y piden justicia por joven activista asesinado

Zacatecas.- La tarde de este jueves se registró nuevamente un ataque armado en plena zona centro de Zacatecas, en la Plazuela del Niño, frente a la Plaza Bicentenario, ubicada en el boulevard Adolfo López Mateos, donde personas armadas asesinaron a un comerciante frente a los ojos de muchos transeúntes.

Este lugar es altamente transitado, lo que generó temor entre la gente que estaba en esa zona, ya que es el acceso a uno de los principales puentes peatonales que conectan a la zona centro, donde ya anteriormente en ese mismo lugar han ocurrido otros asesinatos.

Matan a activista político

A la par, en redes sociales, el asesinato de un joven activista político ha generado conmoción entre la clase política y cultural zacatecana, ya que ayer en otro ataque armado registrado en una colonia de la zona centro dos jóvenes murieron, entre ellos, Francisco Zapata Alvarado, de aproximadamente 25 años.

El ataque ocurrió la noche del miércoles, pero hasta ese día, en las redes sociales comenzó a circular que uno de los jóvenes asesinados fue el joven conocido como “Zapatita”, quien se había destacado como luchador social y de los movimientos de izquierdas juveniles, ya que pertenecía al movimiento Revolución Popular de Zacatecas.

Tanto líderes políticos de izquierda como intelectuales, entre ellos, Luis Medina Lizalde, José Santos Cervantes, el diputado local José Luis Figueroa, Marco Antonio Flores Zavala, Alberto Avedaño, Emilia Pesci, entre otras personas, han expresado las condolencias, así como repudio por este homicidio y piden el esclarecimiento de este hecho para que se castiguen a los culpables.

En varios posts se menciona que el joven “perdió la vida al quedar en medio de una balacera cuando estaba cambiando una chapa en compañía de un amigo”

Mientras que en otro post se hace una reflexión y se lee: “Ayer por la noche me encontré con una noticia tan cotidiana en esta ciudad que muy apenas logra atraer mi atención: ‘disparan a dos en el centro, a la altura de la Marianita’. No me provoca nada más allá de la curiosidad y es que la violencia nos ha dañado tanto que el mecanismo de defensa que tenemos es el morbo o poner nuestra moral por arriba a la de las víctimas y decir, como quien ora por llegar al cielo, “seguro andaban en malos pasos”.

Continúa el texto escrito por Alberto Avedaño: “Por la mañana leo tu nombre entre las noticias “Francisco Zapata falleció por heridas de bala en un fuego cruzado en la Marianita”. En mi estómago una tormenta de fósiles de caracolas puedo jurar que nunca estuviste en malos pasos siempre quisiste el bien colectivo la utopía un mundo en el que la apatía no nos haya manchado tanto el hipotálamo que el morbo sea lo más cercano a la fraternidad en nuestros corazones. Tu nombre es protesta y tu cuerpo una revolución que nunca termina”.



