En plena temporada vacacional, reportan seis ataques de mantarrayas en puerto Progreso

Progreso.- Las autoridades de este puerto informaron que por segundo día consecutivo recibieron reportes de seis paseantes que fueron atacados por mantarrayas, que andan huyendo del avance de la marea roja.

La Policía Ecológica del puerto indicó que de nuevo recalaron mantarrayas y peces globo por lo que instalaron banderas rojas y realizan recorridos para exhortar a los paseantes a que eviten meterse al mar.

Paramédicos municipales y de la Cruz Roja atendieron a los paseantes lesionados por las picaduras, entre los que habían adultos, personas de la tercera edad, e incluso infantes.



En su cuenta oficial de Facebook, la Policía Municipal de Progreso compartió: Continuando con el #OperativoVacacional2022 distintas direcciones del ayuntamiento realizan recorridos de vigilancia en el malecón de #PROGRESO para exhortar a todas y todos los visitantes a NO ingresar al mar y NO hacer contacto con las especies marinas, debido a que sus picaduras, aunque no son venenosas, pueden causar reacciones alérgicas para algunas personas.

Todo esto ocurre en plena temporada vacacional.



afcl