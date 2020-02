En NL, hasta por el Super Bowl hay pleito

Nos cuentan que en Nuevo León vivieron con intensidad el Super Bowl y no precisamente por fanáticos, sino porque la clase política aprovechó para darse patadas por debajo de la mesa, pues —por un lado—, nos aseguran que el senador Samuel García Sepúlveda (MC) fue muy criticado por haber preferido ir al partido en Miami, Florida, que acudir al inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara Alta. Por otro lado, nos dicen que la exdiputada federal Brenda Velázquez (PAN) ofreció 10 mil pesos por una foto en la que se exhibiera al coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente, en las gradas del Hard Rock Stadium, pero como dice el dicho: “Se le volteó el chirrión por el palito”, porque don Carlos grabó un video durante el partido para demostrar que no había viajado, sino que estaba en San Nicolás de los Garza, con lo que dejó en mal a doña Brenda, a quien de paso retó a que ese dinero lo done a alguna asociación que apoye a niños con cáncer. Sin embargo, algunos aún se preguntan ¿Sería plan con maña?

Falla en Reynosa la era digital

Nos comentan que en Reynosa, Tamaulipas, muy poco le duró al ayuntamiento panista el gusto de presumir su novedoso sistema de entrega de becas por internet, pues en cuestión de horas la página informaba que ya no había lugares, lo que ocasionó, nos platican, que más de un padre de familia acusara que se trataba de un fraude. Para contener los daños, salió al quite la alcaldesa Maki Ortiz, quien pidió a los molestos padres de familia hacer el trámite a la antigüita y acudir al Auditorio Municipal para la solicitud; sin embargo, los tutores tuvieron que hacer filas kilométricas e incluso algunos se quedaron a dormir para asegurar un apoyo para sus hijos. Ojalá tengan plan C para contentar a los padres.

Por diferencias, dejan en cargo a titular de CEDH

Nos platican que, aunque en el Congreso de Colima nadie quiere que Sabino Hermilo Flores Arias continúe al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, los diputados nomás no logran ponerse de acuerdo para nombrar a quien lo sustituirá y en los hechos le van ampliando su periodo al frente de la defensoría. En agosto pasado, nos refieren, Morena intentó imponer a Adriana Ruiz Visfocri, pero se quedó a un voto de los 17 que requiere para obtener la mayoría calificada, por lo que el proceso se pospuso hasta este fin de semana y, aunque don Sabino logró colarse a la terna con doña Adriana, dos cosas quedaron claras: primero, a don Sabino nadie lo quiere, pues no obtuvo un solo voto, y Morena no logra los acuerdos para colocar su carta, pues ahora doña Adriana sólo obtuvo siete votos. ¡Pum!

El dilema del avión presidencial

Desde Aguascalientes, nos cuentan que en la bancada local de Morena ya están haciendo su “guardadito” para la compra de 50 boletos para la rifa del avión presidencial. Nos aseguran que cada diputado local jugará con 10 cachitos como lo sugirió su homólogo federal Mario Delgado, pero además se encargarán de colocar otros boletos entre militantes morenistas. Sin embargo, nos cuentan que la legisladora Natzielly Rodríguez Calzada ya adelantó que si se saca el premio mayor donará la aeronave, lo que sacó algunas carcajadas entre sus colegas, pues explicó que no tendría dónde estacionarlo.