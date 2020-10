En medio del fracaso, en Morena comienzan las peleas públicas

La derrota de Morena en Coahuila, nos platican, sacó a flote las diferencias entre sus miembros, las cuales eran un secreto a voces. Estamos hablando de lo ocurrido en la conferencia que se dio al final de la jornada electoral local y que encabezó en Torreón el líder nacional morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien invitó a sentarse a la diputada federal Miroslava Sánchez, cortesía que desató el rechazo de la candidata del Distrito 10, Beatriz Granillo, quien frente a todos los medios y las huestes guindas, acusó a la diputada de no respaldarla y, contrariamente a don Alfonso, la conminó a mirarlos de lejos, ante lo cual la legisladora se sentó y respondió: “Yo no la quiero a usted, pero aquí estoy”. ¡Con razón esta vez no les salió aquello de hacer historia juntos!

Huele a crisis en tierra nayarita

Nos cuentan que el gobierno de Nayarit, encabezado por el priista Antonio Echevarría, tuvo que pedir auxilio del gobierno federal para solventar la nómina de aquí a que termine el año. Según nos confían, el déficit en las finanzas estatales se debe a la falta de recaudación de recursos propios y al excesivo pago de servicios de la deuda heredada, lo que tiene ahogada a la administración. Pero eso no es todo, nos hacen ver, pues esta situación abre frentes poco convenientes de cara a la siguiente elección, uno de ellos es un posible conflicto con la universidad pública por la falta de pago de 250 millones de pesos que repercutirá en la nómina de trabajadores y académicos. Problemas, problemas, problemas.

Góber se lanza contra fiesteros

Nos cuentan desde Zacatecas que el gobernador Alejandro Tello (PRI) anda que no lo calienta ni el sol, luego que supo que su entidad figura entre los ocho lugares con rebrote de Covid-19, así que no pudo ocultar su molestia en la conferencia virtual, donde admitió que se vive una etapa crítica y hasta culpó del repunte a los comerciantes, quienes ejercieron presión para que los dejaran abrir sus negocios con giros de actividades sustantivas, al reprochar que muchos restaurantes “le hacen al vivo” y funcionan más como bares y sin las medidas sanitarias. De pasadita, nos señalan, el góber también tundió a los jóvenes, porque se la pasan de fiesta en fiesta, pues dijo, ya no lo engañan, ya que los cercos epidemiológicos han revelado que los contagios ocurren en reuniones familiares y fiestas. ¡Qué tal!

Comienza ajedrez queretano

El camino electoral comienza a configurarse en Querétaro, nos platican, y aunque en los corrillos blanquiazules se habla de que el afortunado rumbo a la carrera por la gubernatura será el senador Mauricio Kuri (PAN), nos revelan que en las cúpulas empresariales le hacen ojitos a un empresario de nombre Juan Carlos y de apellido Martínez. Pero eso no es todo, nos revelan, pues con la integración de tres nuevos partidos también se anuncian nuevos perfiles y entre ellos está el poblano Gerardo Islas, quien anda muy confiado de sus amistades en la 4T. ¿Entre ellos estará el ganón? Lo veremos en unos meses.