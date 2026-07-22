Aguascalientes.— En el primer semestre de 2026, 520 emprendedores y empresarios de Aguascalientes registraron su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI), informó Esaú Garza de la Vega.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) aseguró que estos registros son producto de las campañas que se impulsan para facilitar la protección de la identidad comercial de los negocios, los cuales reciben hasta 90% de descuento en el costo del trámite ante el IMPI.

Las personas beneficiarias sólo pagaron 313 pesos y el registro cuenta con una vigencia de 10 años en todo el territorio nacional.

Garza de la Vega dijo que registrar una marca es un paso fundamental para cualquier negocio, ya que permite proteger su nombre, logotipo e identidad comercial, evita que terceros hagan uso de ellos sin autorización y brinda mayor confianza a clientes y consumidores.

El servidor público estatal consideró que, con este apoyo, emprendedoras, emprendedores y empresarios cuentan con una herramienta que da valor a sus negocios, les permite diferenciarse en el mercado y fortalece sus oportunidades de crecimiento y posicionamiento.

Por ello, el funcionario invitó a las personas interesadas a acercarse a la Sedecyt, ubicada en el Complejo Ficotrece, avenida Manuel Gómez Morín s/n, Nave 55, colonia Ferronales, para que conozcan los programas de apoyo, certificaciones y capacitaciones que la dependencia tiene disponibles con el objetivo de fortalecer e impulsar el desarrollo del sector empresarial.

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Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 449 910 26 11, en un horario de atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

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