Pachuca.- El Ayuntamiento de Tepeji del Río, Hidalgo, lanzó una alerta por temperaturas de entre 35 y 42 °C que se esperan para los próximos días.

De acuerdo con la Unidad de Protección Civil de esa demarcación, ubicada al sur del estado, se prevé un incremento en las temperaturas que podría alcanzar entre 35 y 42 grados, por lo cual esta ola de calor podría afectar gravemente la salud de los habitantes.

Se destacó que, además, se presentará un ambiente sofocante provocado por la formación de nubes cumulonimbus. Ante ello, se advirtió sobre los riesgos que representan estas condiciones climáticas tanto para los ciudadanos, como por la posibilidad de incendios y la presencia de animales peligrosos, como serpientes y escorpiones.

Advierten por presencia de ola de calor en Hidalgo (02/04/2025). Foto: Especial

Recomendaciones por presencia de ola de calor

Se pidió a la población seguir algunas recomendaciones, entre ellas: no dejar objetos peligrosos en los vehículos, como encendedores, perfumes, baterías y sustancias gaseosas; además, evitar llenar el tanque de gasolina por completo por la mañana, y preferir hacerlo por la tarde.

Entre otras sugerencias, también se pidió no inflar demasiado los neumáticos, especialmente si se va a viajar; evitar el uso de calentadores de agua; no colocar cilindros de gas al sol; y no usar en exceso el aire acondicionado, salvo en zonas donde se encuentre la familia.

Estas condiciones climáticas, se señaló, podrían estar presentes durante el fin de semana.

