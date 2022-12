”Ellos no pueden estar aquí”; niegan servicio a dos niños tarahumaras en restaurante de Nogales, Sonora

Empleados y gerente del restaurante Leos Café, discriminaron y negaron el servicio a dos niños tarahumaras que entraron al establecimiento a pedir comida y fueron invitados a sentarse en la mesa de una comensal.

Gabriela Méndez Orduña, narró en sus redes sociales que al invitarlos a sentarse con ella, "uno de los meseros les dijo que no estuvieran molestando".

Al responderle que los niños no molestaban, le contestó: ”ellos no pueden estar aquí”.

Luego, llamaron al gerente y también le dijo que ellos no podian comer ahí. "Yo iba a pagar por su comida , pero el dijo que yo podía comprar la comida y dársela, pero ellos no podían comer ahí adentro".

Méndez Orduña increpó al responsable del restaurante y le preguntó si sabía que eso era discriminación, a lo cual le contestó que sí, pero que esas eran las reglas.

"Me molesté, cancelé una orden que tenía y me salí", expresó la mujer.

Recriminó: "Me parece muy indignante que pasen cosas así todavía". "Eran unos niños y no merecen esos tratos, nadie se merece ser discriminado pero los niños menos. No voy a volver a comer ahí y me gustaria que muchos se enteren de esto y hagamos que estas situaciones no vuelvan a pasar nunca más.

Al término de la publicación etiquetó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).



Denunciarán ante la CEDH discriminación contra niños tarahumaras



Como respuesta a la denuncia pública de Méndez Orduña, regidores del ayuntamiento tomaron el caso y lo llevarán ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Sin la intención de afectar el funcionamiento del local en el que se presentó la acción de discriminación contra dos niños rarámuris, el Presidente de la Comisión de Comunidades Rurales, Pueblos Indígenas y Migración, del Cabildo de Nogales, Martín Elías Ortega López, dio a conocer que continúa la investigación sobre lo sucedido en pleno centro de la ciudad.

Mencionó que en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos, que preside la Regidora Guadalupe Martínez Chiapa, se acordó elevar su protesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, (CEDH).

Ello, con la finalidad que expida un apercibimiento a la empresa del ramo gastronómico, con razón social Leo’s, ubicada en la esquina de Obregón y Campillo.

Durante el punto de Asuntos Generales de la última Sesión Ordinaria de Cabildo, Ortega López, expuso al pleno un reporte recibido por parte de la ciudadana Gabriela Méndez Orduña, en el que explicaba con lujo de detalle los hechos, cuando intentó introducir al negocio gastronómico a dos niños, que dijeron ser de origen Tarahumara, más conocidos como rarámuris, pero su acceso al local les fue negado por los directivos.

Menciona en el escrito leído ante el pleno, que la ciudadana invitó a los pequeños a comer, porque le habían expresado que tenían hambre y a pesar que ella pagaría por sus alimentos, los trabajadores de la Cafetería Leos, les negaron la entrada, por lo que la dama canceló el pedido que había hecho de alimentos y se retiró sumamente molesta por la actitud de los empleados y directivos del lugar.

Además de elevar la inconformidad ante la CEDH, los regidores nogalenses han informado que, de manera pacífica, y respetando el derecho de admisión del restaurante, llevarán a cabo una serie de actividades con el único objetivo de concientizar, no sólo a los propietarios y trabajadores de Leos Café sino de otros negocios gastronómicos, aplicar un criterio que esté exento de discriminación, especialmente cuando se trate de niños.

“Respetamos el derecho de admisión de las empresas, cuando se oponen a aceptar el ingreso a personas que pudieran representar un riesgo o peligro para sus clientes, como pudiera tratarse de enfermos mentales, pero reaccionar discriminatoria contra un niño, que no merece ese trato, definitivamente es reprobable”, expresó el edil Martín Elías Ortega López.

Indicó que en breve se organizará un plantón frente al lugar para mostrar la inconformidad no sólo del Ayuntamiento de Nogales, sino de la comunidad en general.

