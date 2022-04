Aguascalientes.- La candidata de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Anayeli Muñoz, anunció que presentará una denuncia penal por la compra de luminarias a un sobreprecio y de una planta solar “fantasma” en la administración de la exalcaldesa Teresa Jiménez, candidata a gobernadora por la coalición PAN-PRI-PRD.

Afirmó tener pruebas de los actos de corrupción en el municipio.

Destacó la contratación de un parque solar que costará al municipio más de 20 mil millones de pesos en los próximos 30 años, que se adjudicó a la empresa Next Energy del Centro y tendría que estar operando desde 2020.

Acompañada de la senadora Patricia Mercado, la aspirante a gobernadora, explicó que además en enero de 2020 se firmó un contrato para la instalación y el mantenimiento de 55 mil 716 luminarias con tecnología LED entre el municipio de Aguascalientes y MD Iluminación Nacional, por más de 900 millones de pesos.

“Esas luminarias se contrataron por un precio unitario de 13 mil 400 pesos cada una… pero en el mercado tienen un costo de 4 mil pesos”, explicó. “Se compraron a un sobreprecio”.

La candidata resaltó que las empresas contratadas para la construcción del parque solar y para la adquisición de las luminarias pertenecen al empresario “Eugenio Javier Maíz Domene, quien es socio de Jovita Morin Flores, presidenta de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional”.

"Yo no insulto”: Tere Jimenez

En su segundo día de proselitismo, Teresa Jiménez, candidata a la gubernatura por la coalición “Va por Aguascalientes”, reiteró que su campaña no caerá en denostaciones, luego de los ataques en su contra de dos de sus contrincantes por presuntos actos de corrupción en el período en el que fungió como alcaldesa de esta capital.

“Yo no insulto, yo propongo, si no respetamos a las mujeres no nos estamos respetando a nosotros”, dijo durante un encuentro con enfermeras, empleadas domésticas, profesionistas y trabajadoras de diversos giros y mujeres dedicadas al hogar.

“Aguascalientes está a la altura de las propuestas y no de las denostaciones”, dijo la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD.

En el evento se firmó una alianza con las mujeres, que representan más del 50 por ciento de la población del estado. Dijo que estarán listos y preparados para implementar acciones inmediatas para que las mujeres se sientan en paz y tranquilas en cada uno de los lugares en los que estén.

Actualmente, 1 de cada 3 hogares están encabezados por una mujer, Aguascalientes ocupa el lugar número 12 entre las entidades con mayor brecha salarial de género.

La alianza garantiza el regreso de las Estancias Infantiles a todos los municipios, porque en esta capital, en Calvillo, Pabellón y Rincón se presenta el más alto índice de hogares con jefatura femenina.

También indicó que habrá un programa de Créditos a la Palabra; una Tarjeta de Descuento Especial y un Seguro de Vida para Jefas de Familia, mediante el cual sus hijos menores de 18 años estarán protegidos en caso de su fallecimiento.



