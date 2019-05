Elección de la gubernatura de Puebla aún no está decidida: Cárdenas

Puebla.- En el último día de campañas, el exrector de la Universidad de las Américas y candidato común del PAN, PRD y MC a la gubernatura, Enrique Cárdenas, aseguró que la elección aún no está decidida y llamó a los poblamos a salir a votar el próximo domingo, por quien quieran, para que después no se estén quejando.

“No se vale hacerse guaje y si se hacen guajes, entonces aguántense después no valen los lamentos posteriores, no valen, que si la inseguridad, que si me roban, no vale, sino votan, yo hago un llamado a votar, a que escojan bien y razonadamente a quien quieran, ni siquiera pido que voten por mi, voten por quien ustedes quieran. No se desentiendan porque si se desentienden vamos a estar gobernados por los peores”, dijo Cárdenas.

En un diálogo con universitarios del Centro Universitario de Ciencias y Humanidades (CMUCH), reveló que el propio Andrés Manuel López Obrador lo invitó a que fuera candidato a la gubernatura en su casa y aceptó medirse en la encuesta interna de Morena y al hacer la encuesta definitiva se subió Miguel Barbosa y perdió.

Julio Sherer, actual consejero Jurídico de la Presidencia, le volvió a decir que López Obrador lo quería volver a ver y ahí me ofreció una diputación plurinominal y cuando sea Presidente sería titular de la secretaria de Economía.

“La Comisión de Elecciones decidió que fuera Barbosa y yo respeto a la Comisión, pero no te preocupes te ofrezco una diputación plurinominal, yo pongo al suplente y ya cuando gane la Predidencia, entonces te vienes al gabinete a la Secretaría de Economía, y yo le agradecí la invitación y le dije que no, que con Barbosa lo iba a ganar”, recordó Cárdenas que así le dijo AMLO en su casa.

Acusó que ha habido dados cargados en esta contienda por parte del gobierno interino, pero no tiene miedo y no se amedrenta y se dijo independiente y que su candidatura ni su triunfo serán botines políticos de los partidos que lo abanderan.

“Ha sido una campaña en la que se ha visto la mano del gobierno del Estado, hoy sale un desplegado muy fuerte en dónde un grupo amplio de personas están poniendo el dedo en la llaga de lo que está ocurriendo en Puebla, y eso no tiene que obstar del triunfo que tenemos que tener los ciudadanos. Lastima que la cancha no la han hecho pareja, lamento que haya sucedido lo que sucedió y sobre todo el que se hayan cargado los dados sin embargo los ciudadanos al final mandamos”, dijo.

Afirmó que ha habido amenazas y presiones para los integrantes de su equipo y a empleados con despedirlos o a estudiantes de correrlos de las instituciones educativas, “nos están amenazando para votar de tal o cuál manera, y por eso hay tanta gente que ha ocultado su preferencia electoral, por eso es que seguimos teniendo muchísimos indecisos a pocos días de la elección”.

“Es usar las instituciones públicas como garrote, los ciudadanos no merecemos eso, las instituciones no están hechas para usarse como garrote”, dijo.

Recordó que hoy que es el día número 60 ha sido una campaña distinta diferente, “muy pegada con la gente, todavía con el cuestionamiento que hice el día 2 respecto de que nos dijera Barbosa de dónde sacó su dinero en el debate se vio claro que no quiere decir, que nos está diciendo mentiras y eso sigue vigente hasta el día 60 de la campaña”, dijo Cárdenas.

Explicó que los partidos ya tienen completos a sus representantes de casillas y están listos para la eleccion del próximo domingo.

afcl