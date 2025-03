Chihuahua.— Ante un Centro de Convenciones lleno, la gobernadora María Eugenia Campos Galván presentó su Tercer Informe de Gobierno, donde aseguró que el futuro del estado no se negocia y mucho menos se entrega.

Campos Galván resaltó que en estos tres años de gobierno se ha realizado un intenso trabajo en cada rincón del estado.

“Hemos estado llevando un mensaje de esperanza a todos los rincones de todo nuestro gran estado, un mensaje que es simple, pero que tiene el poder de renovar el ímpetu de aquellos que se sienten desesperanzados. ‘Cuenta conmigo’, esta expresión es el motivo que nos ha impulsado a llegar a municipios y colonias, para escuchar, atender y sobre todo entregar resultados que cambien vidas”, expresó Campos Galván.

La gobernadora presentó la estrategia Nutri Chihuahua, la cual integrará 40 programas alimentarios. Foto: Especial

La mandataria hizo un llamado a la unidad, ya que aseguró actualmente se enfrentan una serie de retos nacionales e internacionales, que no permiten margen de error ni de división.

“Por eso, como se lo he expresado a la presidenta Claudia Sheinbaum, reitero que no politizaremos los desafíos que hoy encaramos como las crisis migratorias y la seguridad, al contrario, que cuenta con los chihuahuenses y que caminaremos con ella y su gobierno, para diseñar e implementar la mejor política pública para el estado”, comentó.

En ese sentido, aseguró que se continuará trabajando en conjunto con las fuerzas del orden federal; sin embargo, el futuro de Chihuahua no se negocia ni se entrega.

“Sigo siendo quien comanda el barco, y como la mujer chihuahuense que soy ni me doblo, ni me detengo, ni me echo para atrás. No importa lo grande que parezcan los retos, vamos a seguir trabajando hasta el límite de nuestras fuerzas y capacidades; que quede muy claro y vaya muy lejos: el presente y el futuro de Chihuahua y de los chihuahuenses no se negocia y mucho menos se entrega”, afirmó.

En su mensaje la mandataria chihuahuense también habló sobre las acciones en salud, educación y alimentación, desarrollo económico, producción agropecuaria, seguridad, agua, entre otros aspectos.

Servicio de salud digno

En su mensaje, la mandataria resaltó primero los logros en materia de salud, en donde comentó que en este tercer año su administración se enfocó en atender a aquellos chihuahuenses que no tenían un servicio de salud digno.

Explicó que hace un año se creó el programa MediChihuahua, el cual es un servicio de salud estatal para quienes no tenían un acceso médico, y con el cual han ofrecido a la fecha más de 2 millones de atenciones gratuitas y de calidad para casi 500 mil personas en todo el estado.

Afirmó que en la región sur del estado inició en operaciones el área de consulta externa del nuevo hospital de ginecoobstetricia en Parral con una inversión superior a los 450 millones de pesos.

Juntos por la Sierra Tarahumara

La gobernadora destacó las acciones por los habitantes de la Sierra de Chihuahua con el programa Juntos por la Sierra Tarahumara, la cual es una estrategia integral que responde a las necesidades de 19 municipios de esta región estatal.

Por medio de tres grandes ejes, como lo son la infraestructura, desarrollo económico, salud y educación, aseguró se responde a la deuda histórica de la población de la zona.

En los últimos meses, su administración triplicó el número de auxiliares de salud con quienes han dado atención a más de 66 mil chihuahuenses, de los cuales 41 mil son personas de comunidades indígenas.

Educación y alimentación

La gobernadora comentó que en estos tres años de su gobierno han logrado rescatar las estancias infantiles, al haber a la fecha más de 360 centros de atención, que en total brindan atención a más de 17 mil 300 niñas y niños.

También se han entregado becas a más de 55 mil estudiantes de educación primaria y secundaria, y se han mejorado más de 580 planteles por todo el estado.

En el tema de alimentación, resaltó que 370 mil personas padecen hambre en Ciudad Juárez y en la zona serrana, por ello en tres años han impulsado programas y políticas públicas, para detectar a las personas que padecen de hambre por medio de las estrategias en donde se entregan alimentos.

En el evento, la gobernadora presentó la estrategia que lleva por nombre Nutri Chihuahua, la cual dijo, será la respuesta que integrará 40 programas alimentarios para combatir la falta de alimento y desnutrición en el estado.