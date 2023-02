“Ediles dan mal uso a recursos para damnificados”

Pochutla.— Tres presidentes municipales de comunidades de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca afectadas por el impacto del huracán Agatha hace ocho meses, emplearon indebidamente los recursos entregados de forma directa por el gobierno federal para atender los daños y uno de ellos, incluso, desapareció llevándose la mitad de los recursos, al menos 25 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el gobernador Salomón Jara Cruz (Morena), quien informó el resultado de siete asambleas de evaluación sobre el avance de la reconstrucción en los municipios afectados y la ejecución de los recursos federales.

“En resumen, no es nada bueno cómo usaron los recursos. El presidente municipal de San Mateo Piñas, de los 50 millones de pesos que recibió, se llevó 25 millones y se fue. Ya no sabemos nada de él. El caso de Pluma Hidalgo no dio bien sus cuentas, hay problemas. En Xanica, no hubo buena contabilidad y la presidenta nunca regresó”, dijo.

De los 31 municipios afectados, los que ya fueron visitados por el mandatario fueron Miahuatlán de Porfirio Díaz, Paxtlán, San Mateo Río Hondo, San Miguel Suchixtepec, San Mateo Piñas, Pluma Hidalgo y Xanica, mientras que otros 24 aún están pendientes de revisión.

“En estos lugares evaluamos y analizamos el avance del Plan de Apoyo a Personas Afectadas (…), pero hay presidentes municipales que han dejado mucho qué pensar con su actuación”, dijo.

Jara recordó que estas asambleas de seguimiento fueron un encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió un informe detallado sobre el avance en la atención de los afectados y el avance de las obras, “municipio por municipio”.

Señaló que a las distintas autoridades municipales se les entregaron montos que iniciaron en 20 millones de pesos y que podían ser de hasta 30 o 50 millones, en función del nivel de las afectaciones por el huracán.

En el caso de San Mateo Piñas, desde antes de que se entregaran los recursos los pobladores advirtieron que el edil Tomás Victorio García no había atendido la emergencia y pidieron que no se le facilitara el dinero a él; sin embargo, lo recibió, desapareció del estado y finalmente fue destituido por actos de corrupción y por no haber entregado los apoyos a los damnificados.