Edil culpa a familias por vivir en zonas de inundación

Al que no le bastó con la muerte de una joven de 17 años, quien se cayó a una coladera —dañada y no reparada desde 2015— cuando intentaba refugiarse de una tormenta, nos dicen, fue al alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro (Morena), pues tras realizar un recorrido por las zonas dañadas por las anegaciones, terminó culpando de su situación a las familias cuyos hogares se inundaron. En un tono grosero y altanero, nos detallan, el morenista responsabilizó a los afectados de vivir en esa situación por haberse asentado en una zona donde cruza el arroyo, y que ellos “sabrán cómo arreglárselas; yo no los puse ahí”. Tras sus dichos, nos mencionan, quien salió a emitir su postura fue la senadora Imelda Castro Castro (Morena), al establecer que el alcalde no representa el cambio y, en consecuencia, tampoco a su partido, por lo que urge que haya una cabeza que dirija los destinos de la fuerza guinda en la entidad, a fin de que ponga orden en la casa.

Todo sea por la austeridad

Ante el fallo de la Suprema Corte, que anuló una reforma constitucional en materia electoral, por la que se había reducido hasta en 50% el financiamiento a los partidos políticos, aprobada por el Congreso de Tabasco, nos cuentan que el gobernador Adán Augusto López Hernández (Morena) advirtió que se buscará otro mecanismo para evitar que se le sigan dando millones de pesos a los partidos. Por sus recientes declaraciones, nos revelan, todo indica que don Adán iniciará una lucha jurídica de nueva cuenta para aplicar la “austeridad republicana”, al grado de que incluso se habla de que ahora será el equipo jurídico del estado el que podría elaborar una nueva iniciativa para ser presentada por el góber. Todo sea por la austeridad republicana.

Acecha a magistrada la “rebelión de la toga”

En el Poder Judicial de Morelos, nos revelan, se desató la “rebelión de la toga” debido a que la mitad de los magistrados repelen sesionar con su presidenta María del Carmen Verónica Cuevas López, por supuestas acciones de opacidad, autoritarismo y discrecionalidad en el nombramiento de espacios de decisión. En ese Poder, nos cuentan, doña María está desesperada porque sus emisarios no han logrado conciliar ni tender los puentes de diálogo con el grupo opositor y, en consecuencia, priva una especie de parálisis laboral en el Tribunal. Además, nos comparten, la magistrada presidente está preocupada porque, en especial, uno de los “magistrados rebeldes” amenaza con exponer sus vínculos con el exgobernador Graco Ramírez (PRD), cuya mano, nos confían, está detrás de ella.

Un incómodo pasado para el diputado

Desde el Congreso de Tamaulipas nos platican que el diputado Joaquín Hernández Correa (PAN), mejor conocido como La Quinita, explotó contra reporteros luego de que le recordaron sobre la iniciativa que propuso para designar “el día del caballo”, durante el anterior periodo ordinario de sesiones. A don Joaquín, nos dicen, no le cayó nada bien que le trajeran al presente su polémica propuesta y de forma grosera reviró a los comunicadores, señalando que ese tema lo puso sobre la mesa ante la solicitud de personas que se dedican a la charrería. Por cierto, nos detallan que de tanto coraje el tamaulipeco terminó por retirarse con la frase “¡Con una chin...!”. Qué iracundo salió.