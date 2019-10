Rodolfo Lizárraga, diputado local del PT, usó la tribuna para expresar que no ocupa casarse porque ya vive con una persona de su mismo sexo. “Abiertamente digo que soy gay”.

El congresista dio voz a un grupo de integrantes de la comunidad LGBTTIQ+ que este jueves 10 de octubre protestó en el Congreso local, a favor del matrimonio igualitario sin amparo en Sonora.

“De parte de un servidor van a tener todo el apoyo para lo que ustedes pretenden hacer”, dijo a los manifestantes.

“Quiero decirles diputados y diputadas que los que están aquí presentes no son vacas, no son becerros, no son perros, no son animales. Son seres humanos y que están peleando por un derecho”.

Destacó que estas personas son productivas. “Somos, como hoy, yo que abiertamente digo que soy gay y que pertenezco a la comunidad, hoy soy diputado de uno de los municipios más grandes y más importantes del estado de Sonora, Guaymas, van a contar con todo el apoyo y todo el respaldo”.

Por primera vez tienen un diputado que ha ayudado a la gente y que ha estado cercano a la gente en muchísmo tiempo, pues que soy gay y que hoy estoy representandolos como diputado y que voy a velar por los derechos de todas las comunidades incluida la gay y de todos los grupos minoritarios y en general de los más de 150 mil ciudadanos guaymenses, reiteró.