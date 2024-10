Tulum.- El Presidente Municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, encabezó la ceremonia de presentación de la estrategia integral para la construcción de la paz y el arranque de la estrategia de seguridad “Blindaje Tulum”.

Este programa integral tiene el objetivo de aumentar la confianza en la policía para convertirla en referente nacional mediante 3 etapas, que incluyen 15 nuevas patrullas, 70 nuevos agentes y 600 cámaras de video-vigilancia, sumado a un modelo estratégico con políticas de prevención del delito, seguridad por cuadrantes y coordinación con los tres niveles de Gobierno.

En la conferencia de prensa y presentación protocolaria, acompañado de figuras de alto nivel en materia de Seguridad del Estado y la Federación, el alcalde destacó: “Hoy vengo a dejar claro un mensaje que no admite dudas ni titubeos: Tulum no está solo y no vamos a permitir que la delincuencia siga amenazando nuestra paz”.

En su mensaje a la ciudadanía, el edil explicó que Tulum tiene un gobierno firme, decidido y preparado para enfrentar el reto más grande: recuperar la paz y la tranquilidad en el estado.

“¡Aquí, en Tulum, la paz es innegociable! Contamos con el respaldo de la primera mujer Gobernadora, Mara Lezama y de la primera mujer Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que han dejado muy claro que la paz y la tranquilidad de nuestra gente son la prioridad absoluta. Ellas son las piezas angulares de la construcción de la paz en nuestro, país, en nuestro estado y, por supuesto, aquí en nuestro municipio”, enfatizó el alcalde.

Además, agregó: “La seguridad es una responsabilidad compartida y no me refiero solo a las autoridades, sino sociedad, iniciativa privada, solo colaborando juntos, lo lograremos”.

