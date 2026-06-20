Guadalajara.— El festejo empezó mucho antes, pero entró en efervescencia cuando el árbitro pitó el final del juego y el imaginario de quienes lo miraron en distintos puntos de la ciudad se desbordó hacia un país que todavía no existe. “¡Se vale soñar!”, gritaba una voz desde los televisores.

Los cálculos oficiales dicen que al centro de Guadalajara llegaron más de 60 mil personas buscando ver el partido “histórico” por ser la primera vez que el equipo nacional jugó en esta tierra durante una Copa Mundial, y por ello las autoridades suplicaron a la gente que ya no bajara al primer cuadro, que buscara otra parte dónde estallar su júbilo.

Algunos optaron por la Glorieta de La Minerva, que sería epicentro del festejo. Pensaron que alguien encendería las pantallas gigantes instaladas la víspera para el concierto de Maná, pero no ocurrió.

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Los locales se lucieron. Primero la suerte colocó en los anales de esa historia al mochitense Luis Francisco Romo Barrón; después, un alarde de reflejos elevó a nivel de héroe al zapotlense José Raúl El Tala Rangel Aguilar, ambos, jugadores del Club Guadalajara, lo que inflamó aún más el nacionalismo en la tierra del mariachi.

Así, el silbatazo que finalizó el juego se convirtió en la real inauguración de los festejos mundialistas en la autonombrada “sede más mexicana”, y todas las miradas se volcaron al punto donde en algún momento se encontraba la entrada a la ciudad: La Minerva. Desde el centro miles remontaron a pie y desquiciaron la ya de por sí frágil circulación.

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Desde el estadio el trayecto fue más complejo porque implicó trayectos a pie, en transporte colectivo y en auto, pero mucho más efectivo porque ahí se concentró el grueso del operativo vial desplegado por la autoridad.

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Por las calles que conducen a la estatua de la diosa romana de la sabiduría y la guerra, una marea de camisetas verdes cargaba los ideales del país que todavía no existe y elegía como himno los versos de Cielito lindo. Niños, mujeres y hombres caminado juntos, cantando, felices, sin más preocupación que pasarla bien, sin importar si al día siguiente hay trabajo o escuela. Los desconocidos se abrazan, cantan juntos, se besan y bailan. Más de 50 mil personas congregadas, según el reporte oficial, aunque las fotografías sugieren que pudieron ser más; casi tantos como los 160 mil que dice el gobierno vieron a Maná en el mismo lugar un día antes.

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Pero en el país que todavía no existe también huele a alcohol, a tequila en exceso y a euforia desbordada que nubla la razón y agrede a otros: conatos de riñas, una persona herida por arma blanca, familias asustadas por multitudes que rodean el auto para sacudirlo de lado a lado. “El que se ríe se lleva”.

Entrada la madrugada las autoridades comenzaron a despertar del sueño a los que persistían en la celebración, y antes de las 3 de la mañana las últimas personas iban de regreso a casa, en el país que sí existe: el de la violencia cotidiana y los más de 133 mil desaparecidos, donde impera la desconfianza y la segregación.

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En Zacatecas, el festejo fue en La Alameda, donde cientos de fanáticos bailaron al ritmo de La Chona. Foto: ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

Nación verde

A lo largo de todo el país, aficionados salieron a plazas públicas o las principales avenidas a festejar la victoria de la Selección Mexicana y su pase a la siguiente fase.

En Guanajuato, la euforia la llevaron al icónico Arco de la Calzada. Ahí cantaron Caminos de Guanajuato, Cielito Lindo y corearon el famoso “¡Olé-Olé- Olééé, el Tri, el Tri!” y “¡Corea ya probó el chile nacional!”.

En Zacatecas, el festejo fue en La Alameda, donde cientos de fanáticos llevaron banderas, matracas y bailaron al ritmo del Payaso de Rodeo y La Chona.

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En Xalapa, Veracruz, cientos de aficionados se concentraron frente a Palacio de Gobierno, donde festejaron con los automovilistas que circulaban en la zona, a quienes les sacudían el auto. Sólo se registró un incidente cuando un automovilista confrontó a golpes a un aficionado que se subió a su vehículo, pero los festejos fueron pura fiesta.

Con información de corresponsales

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