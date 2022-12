Detienen a maestro por abuso sexual de un menor en Coahuila; investigan de 10 casos más

Un profesor de Educación Física del Colegio Americano de Saltillo, Alain Guadalupe “N”, de 45 años, fue arrestado por la policía, luego de ser denunciado por haber abusado sexualmente de un alumno menor de edad y, probablemente, de una decena de niños más.



El maestro fue aprehendido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos a la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia (PRONNIF) y será investigado por los delitos que le imputan.



La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales contra Menores, integró la carpeta de Investigación número 2816 /2022 donde se asienta que el alumno, mediante amenazas fue víctima de abuso sexual y presunta violación desde hace dos ciclos escolares.

El Colegio Americano, que está en la colonia Residencia Alpes, es una institución privada de prestigio donde estudian hijos de familias ricas.



Jorge Alanís Villarreal, director general de la institución emitió un comunicado para los padres de familia donde les informa de la “asistencia errática” al colegio del alumno y aseguró que no ha ido a clases durante el último mes.



También les dice que por más esfuerzos que han hecho no han localizado a su mamá, porque no se encuentra en la ciudad.



“Dada la gravedad de la denuncia, destaca, implementamos de inmediato el protocolo establecido para estos casos, para salvaguardar la integridad física y emocional de todos sus integrantes”.

Las medidas son tendientes a poner a salvo la integridad física y emocional y el honor de la comunidad estudiantil.



“Nuestra institución rechaza cualquier acto que atente en contra de la dignidad de las personas, especialmente de los niños”, enfatiza.



Asimismo, dice: Estamos comprometidos a obtener un examen de expertos para solucionar cualquier tipo de fallas personales, quienes trabajarán para esclarecer los hechos.



Emiten prisión preventiva contra maestro

Un juez de Control emitió la orden de aprehensión contra Alain Guadalupe “N”. quien fue denunciado penalmente hace un mes, según trascendió en la audiencia inicial, a quien el juez le impuso prisión preventiva como medida cautelar.



Según fuentes cercanas al caso, el profesor de Educación Física detenido será investigado por los mismos delitos de abuso sexual y violación en contra de unos10 alumnos.



En los próximos días probablemente será vinculado a proceso y condenado a prisión por varios años.

