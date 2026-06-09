Cuernavaca.— Homero Figueroa Meza alias La Tripa, uno de los tres jefes del narcotráfico en Morelos que posaron en una foto con el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue detenido en Cholula, Puebla, en un operativo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Con la información recabada se implementaron vigilancias fijas y móviles en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, donde los agentes ubicaron a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo. Tras realizar una inspección de seguridad, corroboraron la identidad de Homero “N” y efectuaron su detención junto con una mujer”, informó la FGR.