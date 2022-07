Destrucción de boletas y acusaciones de acarreo en elección de Morena en Oaxaca

Oaxaca de Juárez.- El proceso de renovación interna de coordinadoras y coordinadores del partido Morena para los 10 distritos de Oaxaca, como primer paso para la renovación de su dirigencia estatal y nacional, arrancó este sábado con disturbios, quemas de boletas y acusaciones de acarreo y compra de votos en algunos municipios.

Hasta el cierre de esta edición, había reportes de un disturbio y destrucción de boletas en Matías Romero, en el distrito 07 de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, en donde finalmente se canceló la elección.

También hubo reportes de desorden y descontrol en la ciudad de Juchitán, en donde no pasó a mayores, mientras que en la ciudad de Oaxaca los medios locales reportaron agresiones contra la prensa. En el resto de los distritos, la jornada se reportó tranquila.

A esto se suman las acusaciones de compra de votos y acarreos hechas por diferentes actores políticos en redes sociales, entre los que se cuentan integrantes de Morena con altos cargos en la estructura estatal.

“Nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador siempre ha cuestionado la compra de votos (ya sea en efectivo y/o en despensas frijol con gorgojo, invitó a los y las que van a participar lo hagan bajo los principios de no mentir, no robar, no traicionar”, declaró Elizabeth Reyes, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena (CEE).



Principios de morena no mentir, no robar y no traicionar, por si ya se les olvidó. Me registré pero informó a mis fans que no participaré en el proceso de renovación, agradezco el apoyo de [email protected]

Soy morena

Soy obradorista

Seguiremos haciendo la revolución de las conciencias. pic.twitter.com/Cz7vtoi5wM — ELIZABETH REYES (@reyes_nola) July 30, 2022

Por ello, la secretaria general del CEE de Morena anunció que aunque se registró para participar en las asambleas, ya no lo hará, pues afirmó que la participación del pueblo debe “ser libre y no bajo condiciones ni amenazas ni a cambio de dádivas”.

El exdiputado local Flavio Sosa afirmó que hubo una “burda inducción” del voto en Huajuapan de León, en la Mixteca de Oaxaca, en donde señaló la presencia de un presidente de casilla del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Lee también: Acusan acarreo en votación de Morena en Hidalgo

Contra lo que siempre luchamos…

Burda inducción del voto en Huajuapan de León, hasta con foto de la “coordinadora”. Un presidente de casilla del verde ecologista en la elección de @CENMorenaMX @CNHJ_Morena @mario_delgado @CitlaHM @angelbalderas pic.twitter.com/4lJ3IXNsHY — Flavio Sosa Villa.. (@flaviososavilla) July 30, 2022

Incluso circularon imágenes en las que Noé Jara Cruz, hermano del gobernador electo Salomón Jara Cruz, supuestamente ofrece prebendas a cambio del voto, información que el morenista rechazó en su cuenta de Twitter:

“Intereses ajenos a la #4T y que buscan adueñarse de MORENA, intentan desestabilizar el ejercicio democrático que se llevará a cabo el día de mañana. Está circulando esta imagen la cual, está por de más decir, es falsa. Mi compromiso siempre estará con el movimiento y la militancia (sic)”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare