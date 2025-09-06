Pachuca.— “El 5 de septiembre de 2022, en Plaza Juárez, me comprometí a trabajar de la mano del pueblo para transformar a Hidalgo”. Con esta frase inició el gobernador Julio Menchaca Salazar su Tercer Informe de Gobierno, posterior a la entrega del documento al Congreso local, donde hizo un recuento de las acciones realizadas en lo que ha denominado “la mitad del camino”.

El mandatario hidalguense cumple tres años al frente de la administración estatal, tiempo en el que dijo haber aceptado la más alta responsabilidad política y en el que cada decisión busca contribuir al bienestar de Hidalgo.

La jornada comenzó con la firma del documento requerido por el Instituto Estatal Electoral como parte del proceso de revocación de mandato. Posteriormente, acudió al Congreso del estado.

Durante su mensaje, destacó que el pueblo está en el centro de las decisiones de su gobierno, por lo que cada acción forma parte de un plan para colocar a Hidalgo como un referente nacional.

En el recuento de las acciones, se refirió al tema financiero y señaló que en estos tres años se redujo en 35% la deuda heredada, lo que ubica a Hidalgo como la tercera entidad con menos pasivos financieros en el país, al pasar de 3 mil 900 millones de pesos a poco más de 2 mil 500 millones, con lo que se ha mejorado la calificación crediticia.

En seguridad, dijo que Hidalgo se ubica entre los 10 estados más seguros del país, por el fortalecimiento policial, además de la desarticulación de células criminales y la recuperación de bienes para uso público. También resaltó que Hidalgo ocupa actualmente el octavo lugar en el Índice de Paz.

En Plaza Juárez, frente al Palacio de Gobierno, ante funcionarios de los tres niveles, autoridades municipales y trabajadores estatales, el gobernador resaltó el trabajo realizado.

Añadió que “no basta cambiar las formas, sino también el fondo”, por lo que, a la mitad del camino, se han invertido más de 8 mil 500 millones de pesos en programas sociales que han contribuido a que 154 mil hidalguenses salgan de la pobreza.

Entre porras y consignas de “gobernador” “gobernador”, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su compromiso no sólo con el país, sino también con Hidalgo, mediante obras como el Tren México–Pachuca y los hospitales de bienestar en Tula, Pachuca y Actopan.

Asimismo, habló de los polos económicos que se construyen en Tula y Zapotlán, los cuales, dijo, fomentarán el desarrollo regional. Recordó también las Rutas de la Transformación, un ejercicio de diálogo directo con la población, en las que se han brindado más de 170 mil atenciones ciudadanas.

En infraestructura, informó que se han destinado 19 mil 439 millones de pesos para mil 620 obras en todo el estado, que incluyen la rehabilitación de sistemas hídricos, renovación de ductos estratégicos como el acueducto Téllez–Pachuca y, en materia de movilidad, la adquisición de 42 nuevas unidades del Tuzobús sin incremento en el costo del pasaje.

En el ámbito educativo, destacó que 46% del presupuesto estatal se destinó a este sector, que beneficia a un millón de estudiantes con la entrega de útiles, uniformes y calzado, además de realizar mil 900 intervenciones para mejorar escuelas en todos los niveles.

Finalmente, reiteró su postura firme contra la corrupción: “No tienen cabida quienes abusan de la confianza ciudadana”, recordó, al subrayar que 214 funcionarios y exservidores públicos han sido vinculados a proceso por actos de corrupción o extorsión.

Finalmente, dijo que aún falta mucho por hacer, pero ahora lo hará con más fuerza y experiencia.