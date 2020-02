Descuentan mil pesos... por no seguir a edil en Facebook

En Soyaló, Chiapas, nos confían, las cosas van de mal en peor, y esta vez debido a que el alcalde Samuel Ortiz (independiente) implementó una invasiva política para los trabajadores de su municipio, que consiste en descontarles mil pesos de su sueldo si no comparten y le dan “me encanta” o “me gusta” a las publicaciones que se hagan desde el Facebook oficial del ayuntamiento. Fue ante su impopularidad en redes, nos cuentan, que la medida se puso en marcha desde noviembre pasado, pero poco a poco ésta ha ido surtiendo mayores efectos y muchos trabajadores han visto mermados sus ingresos, ya que no cuentan con un celular o simplemente no tienen “face” para aplaudir al alcalde. Por cierto, nos revelan que la forma en que el independiente monitorea a sus trabajadores sería a través de uno de sus colaboradores cercanos, quien hace los cálculos y vía WhatsApp manda avisos del tipo “de 114 contactos en mi lista de difusión, sólo 90 han interactuado”. A falta de boots, presión, nos dicen.

Para el consejero, comida de 4 mil pesitos

En el Instituto Electoral de Chihuahua, nos revelan, hay quienes andan apurados revisando sus facturas de viáticos, luego de que saliera a la luz que el consejero presidente, Arturo Meraz González, se gasta hasta 4 mil pesos en una sola comida. Tal revelación, nos hacen ver, ha causado ruido en el estado, porque ocurre en tiempos de políticas de austeridad que han alcanzado a casi todas las instancias, a excepción de este tipo de órganos, que son autónomos pero reciben dinero público. Para darnos una idea de lo grave, nos explican que según las políticas de viáticos del gobierno estatal, la tarifa para una comisión nacional alcanza hasta 3 mil 100 pesos en gastos de hospedaje y alimentación por día; sin embargo, desde el instituto, Meraz pudo rebasar esa cantidad en un solo consumo... sin que nadie le dijera nada. ¡Qué tal!

Por huir de periodistas, dan jalón a secretario

Desde tierra potosina nos relatan que las huidas del titular de Seguridad Pública estatal, Jaime Pineda Arteaga, para evitar a los medios de comunicación, no agradaron a la administración de Juan Manuel Carreras y fue el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, quien salió al paso para darle un jaloncito y pedirle no evitar a los medios, pues esas actitudes dan lugar a desconfianzas y especulaciones. Don Jaime, por lo que nos dicen, ha escapado en las últimas semanas a las preguntas de reporteros, para evitar ser cuestionado sobre la violencia e inseguridad que se vive en la entidad, e incluso nos comentan que se escudó diciendo que Comunicación Social emitiría la información requerida.

Alcalde viajero se queda sin Puerto Rico

Recién llegó de su viaje a España, nos dicen, y el alcalde de Mazatlán, Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres (Morena), ya tenía listas sus maletas para asistir a la Serie del Caribe, que se celebra en San Juan de Puerto Rico, pero sus intenciones se vieron frustradas luego de que los Venados de Mazatlán perdieran la serie de la final del beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Más allá de derrotas, nos explican que el problema con don Luis son sus continuos viajes nacionales e internacionales, donde además lleva a un buen número de acompañantes, todo con cargo al erario. En Mazatlán, nos cuentan, ya hay quienes aseguran que el edil obtendrá antes un premio por viajero frecuente, que resultados positivos en la administración que maneja desde aviones y carreteras.