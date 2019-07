Cancún.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantendrá en sus filas al dirigente local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Isidro Santamaría, detenido en Cancún por la Fiscalía General de la República (FGR) el 25 de julio pasado, por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual.

Los dirigentes del PRI en Quintana Roo y en Cancún, Manuel Díaz Carvajal y Pedro Reyes, respectivamente, coincidieron por separado en que, en tanto no exista un veredicto que pruebe la responsabilidad plena de Santamaría Casanova, en el delito que se le imputa, no será expulsado del instituto político.

Incluso, Reyes se refirió al también propietario del table dance Dassan Golden Palace y exregidor del ayuntamiento de Benito Juárez, como un “militante destacado”, al ser cuestionado sobre cómo afectaría la imagen del partido, su detención, de cara a la elección de la dirigencia local del tricolor, en que buscaba competir.

“Para nosotros es un proceso inminente jurídico, que se tiene que desahogar y desarrollar en las dependencias jurídicas (sic); nosotros hemos estado muy atentos, dándole seguimiento a la situación del compañero José Santamaría; sin embargo, él tiene ya sus abogados, tiene sus defensores, que obviamente están haciendo su estrategia para demostrar su inocencia.

“El PRI solamente está atento a dicho proceso. Ya hemos dicho en múltiples ocasiones que el PRI es como una gran familia… hay de todo y ésta tampoco es la excepción. Estamos en un proceso de elección y al fin y al cabo Santamaría es un militante destacado por lo que representa”, expresó Pedro Reyes.

Al insistirle, Reyes sostuvo que Santamaría es considerado como “militante destacado”, pese a ser acusado de un delito grave.

Por separado, Díaz Carvajal manifesó que como partido “desconocen” de qué se acusa al dirigente sindical, pero manifestó que se está pendiente del desarrollo del asunto.

“Consideramos que sea una situación meramente de carácter personal y que el compañero salga bien librado de esto (…) como es un asunto de carácter comercial (sic) estamos pendientes de qué suceda y mientras tanto no sea calificado si es un delito o no lo es, no podemos emitir una sentencia; sería venturado (sic) decir qué es”, expresó.

Sobre su estatus dentro del PRI, manifestó que sus derechos como militante serán respetados, en tanto no se determine su situación jurídica.

El 25 de julio pasado, Santamaría Casanova fue detenido en sus oficinas, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicitara y obtuviera del Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Federal de Quintana Roo, con residencia en Cancún, el mandamiento de captura.

La detención de quien ha dirigido localmente la CTM desde 1990, tuvo origen en una denuncia ciudadana.

Santamaría es dueño del table dance Dassan, localizado en Punta Cancún, a un costado del Centro de Convenciones, ubicado en la zona turística de este centro vacacional.

En marzo pasado extraoficialmente se dio a conocer que agentes de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la FGR, realizaron ahí, un operativo; el inmueble fue cateado y asegurado.

También detuvieron a un promedio de 50 mujeres extranjeras, en su mayoría procedentes de Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Cuba, quienes fueron puestas a disposición del INM y se abrió una carpeta de investigación con número FED/ QR/ CUN/ 0180/ 2019.

afcl