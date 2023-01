Denunciaba Escenario Calentano a narco y ediles

Chilpancingo.— Escenario Calentano es una página de noticias que confrontaba directamente a los principales políticos y criminales de la región de la Tierra Caliente de Guerrero.

Sin embargo, esa zona no es cualquier región, es un territorio donde el crimen se enraizó con el apoyo del poder político y económico. Es también uno de los territorios más violentos.

De acuerdo con su página de Facebook, Escenario Calentano fue creada el 12 de octubre de 2018. Alan García Aguilar es identificado como el creador y es el único de los tres comunicadores que fueron privados de su libertad que sigue desaparecido.

La noche del miércoles fueron liberados el reportero Jesús Pintor Alegre y otro de los administradores de Escenario Calentano, Fernando Moreno Villegas.

El reportero y los dos administradores fueron privados de su libertad por lo que se publicaba en dicha página. Así quedó claro en el último mensaje que fue subido en ese espacio:

“Para que vean que tarde o temprano damos con los culeros y para que vean que es cierto vamos a publicar desde su página este video (sic)”, dice un mensaje que acompaña un video donde están encadenados de manos y pies Moreno y García.

Unas de esas “personas” son los integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana, que desde hace años han dejado clara su hegemonía, pero en los últimos meses la han subrayado con su marca: la violencia.

Las autoridades acusan a La Familia Michoacana como responsable de la masacre del pasado 5 de octubre de 2022, en el municipio de San Miguel Totolapan, donde asesinaron a 23 personas, entre ellas el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Acosta.

Sobre este grupo, Escenario Calentano escribió el 12 de diciembre: “Mientras unos mueren, sus hijas luciendo sus operaciones, fans, ya no se dejen engañar. Fuera La Familia Michoacana. Un dato interesante, para qué mataron a un reo que ya no es nada y que sólo para limpiar algo de lo manchado quieren hacer, jajaja me rio de sus caras, es algo triste, pero Tierra Caliente nunca cambiará (sic)”.

Los mensajes de Escenario Calentano no sólo eran para la organización criminal, también para los alcaldes. “Ya nos están llegando y como siempre el narco presidente Bulmaro es el ojo del Huracán. ¿Dónde está la Nueva Patrulla? esa es la duda. La dieron para el pueblo o para su familia. Fans quieren ver dónde se está gastando el dinero? pasen por su casa, hasta una casa nueva se está construyendo”, escribieron del alcalde de Arcelia, el priista Bulmaro Torres Berrum, el pasado 11 de diciembre.

En uno de los reportes hackeados, Guacamaya Leaks, en 2014, el Ejército vinculó a por lo menos 20 alcaldes de Guerrero con distintas organizaciones criminales.

Ese reporte, vincula a ocho de los nueve alcaldes de la Tierra Caliente con organizaciones criminales, todos llegaron a sus cargos a través del PRI y el PRD.

Hace unas semanas, el secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, acusó a los alcaldes de la zona de no colaborar en tareas de seguridad. Contó que hace dos años se le propuso al ayuntamiento de San Miguel Totolapan la donación de un terreno para un cuartel de la Guardia Nacional, pero se negó; después al de Zirándaro, gobernado por Morena, y también se negó.