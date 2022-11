Delgado llama traidores a diputados de Morena que votaron un paquete económico diferente al del gobernador de Morelos

Cuernavaca.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, llamó “traidores” a los tres diputados locales del Partido Regeneración Nacional que votaron junto con otros 12 diputados un Paquete Económico 2023 distinto al que envió el gobernador Cuauhtémoc Blanco y sostuvo que por ese motivo no tienen futuro en el partido. No es una amenaza, precisó, sino que se trata de consciencia y compromiso.

Los tres legisladores de Morena que mantienen una alianza con la oposición política en el Congreso estatal (PAN-PRI-PT-PNA, MC, y Morelos Progresa) son María Paola Cruz Torres, Macrina Vallejo Bello y Alejandro Martínez Bermúdez.

Delgado concedió una entrevista previa a la asamblea informativa de reforma electoral que se llevó a cabo en la explanada de Plaza de Armas en Cuernavaca, en la cual invitó a los morelenses a participar en la marcha del próximo 27 de noviembre para conmemorar el cuarto aniversario de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mario Delgado afirmó que tiene conocimiento de que algunos legisladores locales que fueron electos por Morena no actúan en unidad, por lo que hizo un llamado a que actúen con responsabilidad y apoyen al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo porque el mandatario morelense ha sido leal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lee también: "Vetan" Paquete Económico 2023 aprobado por el Legislativo en Morelos y regresa al Congreso local

“En el Congreso de Morelos, en ocasiones, no se apoyan al gobernador cuando él es un gran aliado del presidente de la República. No podemos andar con regateo, con cuestiones que no apoyen la transformación que se está haciendo en Morelos. No puede haber una disputa pequeña y luego vienen a los mítines como si no pasara nada”, dijo.

En este sentido los conminó a la unidad y madurez política al señalar que cualquier división ayuda a la oposición.

Mario Delgado puntualizó que algunos diputados están traicionando al movimiento por eso no tendrán futuro en este instituto político, porque en su opinión no se vale traicionar y luego presentarse a algún evento como si no pasara nada.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl