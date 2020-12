Dejan sin apoyo a familias de víctimas de la violencia en Morelos

Cuernavaca.- Colectivos de víctimas en Morelos denunciaron que la Secretaría de Gobierno pretende autorizar sólo 44 de 147 expedientes que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas calificó como procedentes para entregar apoyos económicos a familiares de víctimas de feminicidios, secuestros, asesinatos y otros delitos.

La representante del colectivo “Desaparecidos Tetelcingo”, Amalia Hernández Hernández, informó que todo estaba previsto para la revisión de 147 expedientes, pero tuvieron conocimiento de que sólo 44 fueron aprobados en sus observaciones, por lo que más de la mitad se dejarán a un lado.

“Dicen que van a revisar los expedientes y a final de cuentas sólo revisan cinco y ocho porque no les dio tiempo o porque no les interesa. Eso no es culpa de las víctimas, es una revictimización porque son varios expedientes como de feminicidios, homicidios, víctimas de secuestros y otro tipo de violaciones y lo que establece la Comisión Ejecutiva es la reparación a distintos hechos de violaciones”, dijo en entrevista.

Hernández dijo que pedirán una explicación para saber los criterios que aplicaron para elegir esos 44 expedientes, ya que tuvieron el tiempo suficiente para analizar las observaciones y darles seguimiento.

Ana Luisa Garduño Juárez, madre de Ana Karen, quien fue asesinada en diciembre de 2012, señaló que de no recibir respuesta favorable emprenderán movilizaciones para exigir que se lleve a cabo la sesión con el Comité Técnico de la Comisión de Atención a Víctimas porque son más de 100 familias las que se ven violentadas en sus derechos y garantías individuales.

En la Ofrenda de las Víctimas, dijo que si no hay respuesta positiva también procederán jurídicamenre, ya que no pueden seguir siendo violentados los derechos de las víctimas porque existe ese fondo, que asciende a 35 millones de pesos no se ha entregado desde el 2019.

Buscan cuerpos en Huitzilac

Por separado, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos realizó acciones de búsqueda individualizada en el poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac, priorizando la localización en vida, sin descartar la posibilidad de la muerte de personas.

La comisionada Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez atestiguó los trabajos junto con su homóloga del Estado de México, María del Sol Berenice Salgado Ambros, y su equipo de trabajo, para dar acompañamiento a los familiares de víctimas y que tengan acceso a una justicia pronta y expedita.

También participaron autoridades de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM).

afcl/jcgp