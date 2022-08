Decomisan 107 kilos de metanfetamina en ferrocarril que ingresó a EU desde Sonora

Nogales.- En uno de los furgones del ferrocarril que cruza la garita Denis DeConcini de Nogales, Sonora, agentes de la Border Patrol localizaron y aseguraron 237 libras (107.5 kilos) de metanfetamina.

Michael W. Humphries, director de Puerto de U.S. Custom and Border Protection (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos) en Nogales, Arizona, informó que el hallazgo se realizó el pasado domingo 31 de julio.



Los oficiales que inspeccionaban un tren que ingresaba desde México descubrieron 237 libras de metanfetamina escondidas en las vigas estructurales de un vagón de carga del ferrocarril.

En redes sociales, compartió un video donde uno de los agentes destruye un compartimiento hechizo para sustraer el narcótico.

“¡A pesar de las duras condiciones climáticas, nuestros oficiales continúan trabajando diligentemente todos los días!”, celebró Michael W. Humphries.

NICE RAIL SEIZURE!

On Sunday, @CBP Officers inspecting a train entering from Mexico discovered 237 LBS of methamphetamine concealed in the structural beams of a railroad freight car.

Despite the harsh weather conditions, our officers continue to work diligently every day! pic.twitter.com/vPhzfstl0e

— Port Director Michael W. Humphries (@CBPPortDirNOG) August 2, 2022