El caso de Debanhi Escobar, joven desaparecida en Nuevo León luego de que sus amigas la dejaran en una carretera, cimbró al país y con esto surgieron distintas historias, pronunciamientos y suposiciones que incluso tuvieron que ser corregidas después de su emisión.

Cinco jóvenes localizadas sin vida y falsa información en redes sociales

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentara la localización sin vida de cinco cuerpos de mujeres reportadas como desaparecidas durante la búsqueda de Debanhi Escobar, el gobierno de Nuevo León desmintió dicha información y aclaró que las jóvenes fueron halladas con vida.

Por medio de un comunicado, detalló que el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se basó en información falsa publicada en redes sociales.

"El pronunciamiento se basa en información falsa que circuló en redes sociales en días pasados. Es falso que durante la búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se localizaran cinco mujeres sin vida", se lee en el texto.



Circula un boletín con información errónea en el que señalan que en la búsqueda de Debanhi Escobar fueron también localizados 5 cuerpos de mujeres sin vida con reporte de desaparición, lo cual es falso, toda vez que estas 5 mencionadas fueron localizadas con vida el 20 de abril. pic.twitter.com/2aVdczil6L — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) April 23, 2022

Asimismo, el estado reiteró que hace cuatro días "la Comisión de Búsqueda del Gobierno del estado comunicó que se encontraron con vida cinco mujeres que tenían reporte de búsqueda".

Finalmente, solicitó a la CNDH rectificara su pronunciamiento.

Rastreo GPS a celular de Debanhi evidenciaba supuesta movilidad

Mario Escobar, padre de la estudiante del tercer semestre de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL mencionó, tras confirmarse la muerte de su hija, que personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, cuyo titular es Rodolfo Salinas, mientras se realizaban los operativos de búsqueda en los que participaba la familia, le había dado esperanzas de que su hija se encontraba con vida, pues le aseguraron que por rastreo del gps de su celular, se evidenciaba movilidad en la zona.



En una cisterna de un motel fue hallado el cuerpo de Debanhi Foto: Archivo



Supuestos integrantes de CIDH declaran que hubo abuso sexual

Luego de que el comisionado Omar Tamez de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, declarara en conferencia de prensa junto con el padre de Debanhi, que el cuerpo de la joven presentaba abuso sexual, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), informó en su cuenta de Twitter que "no realizó declaración alguna sobre el asesinato de la joven #DebanhiEscobar. Al tiempo que, lamenta la muerte de Debanhi, insta a investigar de forma pronta, seria, y con enfoque de género.#DerechosHumanos", se lee en la publicación.

Por su parte, la CEDH de Nuevo León también se deslindó de las declaraciones emitidas por la ONG.

“Agradezco a esas personas que tuvieron la intención de acercarse en un momento muy vulnerable, pero no pasa nada, estamos a tiempo de enmendar, ya me acerque a la instancia correspondiente y correcta. Me equivoqué en ese momento, estaba muy vulnerable”, dijo Mario Escobar tras lo sucedido.



