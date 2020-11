Culmina con testimonio por desaparición de Diana marcha contra los feminicidios en Cancún

Cancún.- Diana García Rivera, de 20 años, desapareció en una discoteca ubicada en la ciudad de Cancún, el 21 de febrero pasado, sin que las autoridades de Quintana Roo hayan dado respuesta a su madre, Romana, cuyo testimonio fue el cierre hoy de la "Marcha sin miedo" en la zona turística de este centro vacacional.

La ficha del Protocolo Alba fue subida nuevamente por la Fiscalía General del estado este domingo, a solicitud de Romana, quien ha tenido que presionar a las autoridades para investigar el paradero de su hija única.

"La que le ha dado difusión en las redes, soy yo, porque la autoridad ha tenido apagado el caso. Yo con la frente en alto busco a mi hija. Ni mi hija ni yo tenemos nada que ver con ningún grupo delictivo.

"Ella fue una víctima colateral y yo sé que si es la voluntad de Dios la tendré con vida y si no fuera asi yo quiero un cierre, por eso exijo a las autoridades y busco alzar la voz. Y me uní a esta marcha porque he estado sola en esto", expresó.

Al pie del asta bandera, en la zona hotelera de Cancún, acompañada por un promedio de 50 jóvenes que cantaron diversas canciones que reclaman seguridad y respeto a su integridad y vida, Romana explicó que ha viajado hasta la Ciudad de México, buscando ser escuchada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que la desaparición de su hija no quede impune.

La tarde del viernes 21 de febrero, Diana salió a comer a casa de su familia. A 21 horas de ese día se comunicó con su mamá, para ponerse de acuerdo y que el sábado pasara a recogerla. Romana le marcó en la mañana, pero su hija no respondió.

La mujer ignoraba que la noche previa, Diana había salido con un amigo a la discoteca El Imperio, ubicada en Plaza Infinity, sobre la avenida Nichupté, en la ciudad y que no había vuelto a casa.

Romana insistió en la tarde para saber si seguía en casa de su familia paterna, pero fue inútil. "Empecé a sentir mucho miedo por ella", dijo la mujer, ya en entrevista.

La familia le comunicó finalmente que la joven no llegó y Romana acudió a denunciar la desaparición a la Fiscalía, que subió la ficha de Protocolo Alba, "pero no le dieron relevancia".

Fue a partir de la conformación de la Comisión de Búsqueda de Personas, Romana exigió que volvieran a darle difusión al caso.

"Yo siento que la Procuraduría (Fiscalía) a veces como que tapa las cosas para que la sociedad no se entere, pero si la sociedad no levanta la voz por los demás, las personas privadas de su libertad ya no pueden hablar, no tienen voz, así que los que tenemos que hacer somos sus familiares, la gente que hace empatía con el dolor ajeno", subrayó.

Ese y los casos de otras 61 mujeres asesinadas en el estado, en lo que va del año, han llevado a adolescentes y jóvenes a las calles, exigiendo justicia, seguridad, protección a sus vidas, como en la "Marcha sin miedo" de hoy, que salió de la ciudad para llegar hasta la zona turística.

Esta protesta es la antesala para una concentración de mayores dimensiones, programada por la Red Feminista Quintanarroense en todo el estado, para el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esa próxima protesta es la primera organizada por las 26 colectivas, luego de la realizada el nueve de noviembre, que fue repelida a tiros por policías municipales.

