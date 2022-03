Cuitláhuac García desestima recomendación de CNDH por caso Del Río Virgen

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, desestimó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que determinó que se violaron los derechos de José Manuel Del Río Virgen, exsecretario técnico del Senado de la República.

El mandatario aseguró que son "falsas" las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad y de acceso a la justicia del exfuncionario, señalado del presunto homicidio del candidato a la alcaldía de Casones de Herrera, René Tovar.

En su conferencia de prensa diaria, consideró que la Fiscalía General del Estado no debe aceptar dicha recomendación, pues son falsas esas violaciones y en el proceso penal que se le sigue al imputado no se acreditaron esas violaciones.

El morenista arremetió en contra del organismo nacional y recriminó que determine "falsas" violaciones y no atienda la queja que los familiares del candidato asesinado presentaron en la misma Comisión.

"Porque las instancias de derechos no ven las violaciones de las víctimas y se empeñan en ver falsas violaciones a los derechos humanos", dijo.

Consideró que esas acusaciones de violaciones debieron haberse presentado ante el Juez de Control que lleva el caso, sin embargo, dijo que los ocho abogados jamás lo hicieron.

"No fueron argumentadas en el juicio, porque se demostró ante el juez que no hubo violaciones, si ahí se hubiera demostrado violación, el juez no hubiera avalado algunas cosas", señaló.

Y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad y de acceso a la justicia, en agravio a José Manuel Del Río Virgen.

El organismo dirigió la recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) y a su titular Verónica Hernández Giadáns, pues determinó que se acreditó detención arbitraria, imputación indebida de hechos y vulneración al debido proceso y a la debida diligencia.

El gobernador, además, criticó nuevamente al juez de Distrito que otorgó un amparo en favor del imputado, pues le recordó que el delito de homicidio es grave y la persona detenida debe contar con prisión preventiva oficiosa.



afcl/rmlgv