Cuerpo de beisbolista localizado muerto, con bastantes heridas de arma de fuego: fiscal

El día de ayer fueron localizados los hermanos beisbolistas desaparecidos en la comunidad de Cerocahui, municipio de Urique, uno de ellos muerto; el fiscal General de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, informó, en el programa de Ciro Gómez Leyva, que el cuerpo del joven ultimado presentaba heridas fuertes.

Sobre el hermano que pudo encontrarse con vida dijo que, "resulta que este joven recorrió 15 días la sierra, escondiéndose en una situación muy complicada. Logró llegar a un poblado y en ese poblado tomó un teléfono y el padre se comunicó con el Ejército Mexicano con la Policía Ministerial Militar".

Cuando él llega a la zona donde tenían asegurado a su hermano ve la situacion y se va, dijo el fiscal. En cuanto al cuerpo del joven dijo que se encontraba en un estado "extremo lastimado. Bastante lastimado, con bastantes heridas con arma de fuego.

Señaló que el cadáver del beisbolista fue exhumado y que este ya fue reconocido por sus familiares.

"Este joven (el hermano que fue ocalizado con vida) que tenemos bajo testigo protegido, que no podemos hablar mucho, él participaba, pero como umpire (árbitro) no era jugador de ningún equipo. Simplemente este estaba ahí", dijo al señalar que eso sería algo circunstancial.

"El Chueco", una persona bastante violenta: fiscal

Sobre el presunto homicida dijo que "lo que nos han referido es que es una persona bastante violenta y que en su momento cuando tiene ahí algún problema, que alguien le cae mal o que alguien no lo saludó como que él quería o trata de molestar a alguna persona por sí mismo, comete ese tipo de situaciones de esa naturaleza. Ya sea golpearlos, matarlos".

Al momento de cuestionarle sobre la conexión de este hecho con el asesinato de los padres jesuitas y el guía de turistas señaló que las líneas de investigación, son varias las que tenemos, y una de ellas viene precisamente conectándose en el mismo sentido de lo que pasa en el estadio de béisbol. Es un tema de un personaje que se droga y que es violento.

"En ese momento llega el guía de turitsa al hotel, lo saluda y este le dice '¿pues qué traes?' y se pelea con él, forcejean se lo lleva, este se les escapa y este recurre meterse a la iglesia y es cuando suceden las cosas. Es el nivel de enfermedad que tenemos del sujeto que estamos buscando".

Pese a que han ofrecido y brindado la protección necesaria a la madre de los jóvenes beisbolistas, el fiscal señaló que la mujer no ha aceptado dicha protección. "Cada quien determina si la acepta o no, la mamá no ha aceptado la protección".

