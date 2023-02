Cuernavaca recurrirá al amparo para evitar cortes de energía en pozos de agua

CUERNAVACA, Mor.- El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado confirmó que buscarán un amparo para evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), corte la energía eléctrica a otros pozos abastecedores de agua potable en la ciudad.

"Lo que haremos será interponer un amparo, como organismo que provee de agua a la ciudadanía, para evitar estos cortes. No evadimos la responsabilidad de pago pero no aceptamos que se ejerza una presión de esta naturaleza para obligar a pagar cuando la CFE sabe que el Sistema de agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) no ha cumplido por falta de capacidad económica”, argumentó el edil capitalino.

La determinación del alcalde fue anunciada luego que la CFE cortó la energía eléctrica a 13 de 116 pozos de agua por adeudo de nueve de millones de pesos correspondiente al mes de enero.

Dijo que el corte de luz a los sistema de bombeo de los pozos es una determinación injusta que afecta a toda la población, no solo a quienes deben por causas ajenas a la voluntad del sistema.

Urióstegui Salgado explicó que el amparo es de fondo y no solo tiene que ver con la inconstitucionalidad de una disposición jurídica que le obliga a cortar la energía eléctrica.

Bloqueos

Ante la posibilidad de que más de la mitad de Cuernavaca se quede sin agua, vecinos del poblado de Chamilpa exigen al SAPAC que pague a la CFE para evitar mayores afectaciones.

Durante el bloqueo que se registra al norte de la ciudad en la Paloma de la Paz, principal acceso a Cuernavaca, usuarios llamaron al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca cumplir con los convenios de pago que tiene con la CFE para evitar cortes de energía eléctrica en sus pozos de distribución.

"Nosotros pagamos nuestros recibos a tiempo y no es justo que ellos no cumplan con los convenios que tienen con CFE", expresó una de las participantes en el cierre de circulación de la Paloma de la Paz.

En esa misma zona vecinos del poblado de Chamilpa mantienen vigilancia en los pozos de distribución de agua potable para evitar que la CFE corte el suministro de energía eléctrica.

Además de esa medida, se sumaron al bloqueo que se lleva a cabo esta mañana en la glorieta de la Paloma de la Paz.

Al respecto, el ayudante municipal David Hernández informó sus homólogos de Ahuatepec, Ocotepec, Santa María Ahuacatitlán, Chipitlán, entre otros poblados, también mantienen vigilancia en los respectivos pozos.

