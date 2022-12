Cuauhtémoc Blanco confirma controversia constitucional en contra del Paquete Económico 2023

Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó que recurrirán a la controversia constitucional en contra del Paquete Económico 2023, aprobado por 15 de los 20 diputados, porque en su opinión no es equitativo.

Refirió que se van a revisar las modificaciones que hicieron los legisladores locales y después se va a publicar en el periódico oficial, porque lo dejaron hasta el final.

“Sabíamos que se querían salir con la suya estos 15 diputados, pero no lo vamos a permitir. No se vale que a algunos municipios no les toque nada; es una falta de respeto”, expresó el mandatario morelense.

En entrevista indicó que entre los rubros a controvertir será la distribución de recursos para obras a municipios porque no hubo equidad y de acuerdo con el Ejecutivo los diputados fueron imparciales al favorecer con mayor presupuesto a Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla, mientras que a otros no se les asignó nada o un monto insuficiente para la ejecución de obras.

Blanco Bravo consideró lo anterior como una traición de los diputados hacia la ciudadanía que confió en ellos.



