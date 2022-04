Cuauhtémoc Blanco abre posibilidad de afiliarse a Morena

Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo abrió la posibilidad de afiliarse al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y abandonar el Partido Encuentro Social (PES), luego de sostener el lunes una reunión con el dirigente nacional de la fuerza guinda, Mario Delgado, durante su visita en Palacio Nacional para la revisión del Modelo IMSS-Bienestar.

-¿Gobernador es cierto que dejas el PES y te vas a Morena?, le preguntaron.

-“¿Quién dijo?”, respondió.

- Están los rumores de que dejas el PES, insistieron los reporteros.

- “Pues no he dejado el PES, no sabemos todavía. Estamos viendo”.

- ¿Pero si te gustaría?

- “Lo estamos viendo. Ayer tuvimos una reunión con Mario Delgado, estamos viendo muchas cosas”, afirmó.



Blanco Bravo ganó los comicios de 2018 como candidato del PES en alianza con Morena y el PT, y tres años antes ingresó a la política morelense de la mano del Partido Socialdemócrata (PSD), actualmente sin registro, para ganar la presidencia municipal de Cuernavaca (2015-2018).

La declaración del gobernador de Morelos fue paralela a la conferencia de prensa que realizó Morena e integrantes de la asociación civil “Que siga la Democracia”, entre ellos Ulises Bravo, hermano del mandatario morelense, para festejar la participación de más de 257 mil 600 morelenses en la consulta de revocación de mandato que votaron a favor de la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A la pregunta sobre su participación en la consulta que promovió Morena, Ulises Bravo afirmó que la colaboración va más allá de un partido político, “es un apoyo al presidente de la república. Veremos desde qué trincheras, pero lo vamos a seguir apoyando desde donde estemos”, sostuvo.

ardm/rcr