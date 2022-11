Critica Alfaro dispendio de recursos de la UdeG

Guadalajara.— El gobernador Enrique Alfaro Ramírez no está de acuerdo en que el dinero de la Universidad de Guadalajara (UdeG) sea empleado en organizar marchas, conciertos y pagar desplegados, cuando el recurso es para que cumpla con su deber y obligación académica.

Dijo estar dispuesto a dialogar y escuchar a la comunidad universitaria, pero nunca aceptará las presiones, amenazas o chantajes porque, aseguró, el gobierno estatal respeta las marchas y la libre expresión de las ideas, pero no con el uso de recursos públicos.

El mandatario de la entidad expresó que si la casa de estudios usa más de 40 millones de pesos en organizar marchas, conciertos y publicar desplegados, entonces sería difícil sostener el discurso de la falta de recursos que pronuncia la UdeG.

“Siempre estaremos dispuestos a escuchar a la comunidad universitaria, y por supuesto a las universidades; cuando las autoridades universitarias dejen de actuar como emisarios de Raúl Padilla, nosotros estamos listos para platicar y para ver qué más podemos hacer por ellas”, aseveró.

El gobernador especificó que en el estado se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas, pero no con dinero público. “Ese recurso económico es para garantizar que la universidad cumpla con sus funciones, si se gastan casi 40 millones de pesos en organizar marchas, conciertos o publicar desplegados, me parece que está muy difícil poder sostener el discurso de que no les alcanza el dinero”.

Asimismo, afirmó que la UdeG recibirá el presupuesto más alto en su historia y que el gobierno de Jalisco le otorgará lo que le corresponde; sin embargo, desde hace días los universitarios se quejan de un recorte en su presupuesto.

Respecto a eso, el mandatario jalisciense aclaró: “Se le ha asignado el presupuesto más grande en la historia de la Universidad de Guadalajara, estamos por encima de lo que el gobierno de Jalisco tiene la obligación de aportar a la UdeG, somos el gobierno estatal que más apoya a su universidad pública de todo México”.

Y precisó: “El mismo rector lo reconoce, creo que hay un presupuesto que permite a la UdeG, a la universidad, cumplir con sus funciones sustantivas, estamos reforzando el recurso que se va a orientar para hacer infraestructura para la UdeG, entre otras cosas”.