Actopan.- El gobierno estatal de Hidalgo inició el uso del suplemento alimenticio Vita Deyun en pacientes diagnosticados con Covid-19 de leve a moderada, pero también será destinado para reforzar la estrategia de bioseguridad del personal de salud que da la batalla contra el coronavirus.

Este suplemento alimenticio fue diseñado por científicos mexicanos y cuenta con el aval de la ciencia y tecnología aplicada, conforme a registro de funcionamiento ante la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco.

Se trata de un suplemento alimenticio, "no lo presento como la medicina contra el coronavirus, no me atrevería que es la vacuna", afirmó el gobernador Omar Fayad Meneses, al tiempo que comentó: se trata de un protocolo para evaluar este suplemento como coadyuvante en el manejo del SAR-CoV-2.

Para el mandatario hidalguense proteger y salvaguardar las vidas de quienes hoy trabajan en la primera línea de combate contra el coronavirus es una prioridad, por ello decidió que el donativo realizado por Vita Deyun, se destine para reforzar la estrategia de bioseguridad para el personal de salud.

En el Hospital de Respuesta Inmediata Covid-19 de esta comunidad, nosocomio icónico porque fue construido en 15 días con tecnología hidalguense, el mandatario expresó: “hoy le agradezco muchísimo a Vita Deyun por esta colaboración, este trabajo conjunto, y porque tomé la decisión que esa donación fuera para mi equipo de batalla contra el coronavirus”.

Además, recordó que Hidalgo es el único estado de un país que invierte en investigación científica y tecnológica para encontrar vacuna y medicamento, razón por la cual hoy se tienen aprobados siete protocolos de investigación en Suiza, en conjunto con el Instituto Paul Scherrer para el uso del sincrotrón.

En su momento, el titular de la Secretaría de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que derivado de los resultados del protocolo desarrollado en Hidalgo, se determinó que la fórmula del suplemento funciona como alternativa preventiva. Derivado de lo anterior, se firmó el convenio para recibir el donativo.



A su vez, Diego Pérez Moret, director general de Summa Company y representante del Grupo Vita Deyun, expresó que como parte del esfuerzo conjunto para combatir a la actual emergencia sanitaria nació el suplemento alimenticio elaborado con ingredientes naturales: silimarina (cardo mariano), glutatión, vitamina C y selenio, sustancias con amplios estudios en todo el mundo que tienen como beneficio el ser considerados antinflamatorios, antioxidantes y potenciadores de la respuesta inmune.

Vita Deyun fue desarrollado por un grupo de investigadores mexicanos, cuyo jarabe a base de agua ionizada acondicionado con silimarina, probado en el control de la infección por el virus SARS-CoV-2 en un experimento a nivel celular que arrojó resultados prometedores.

La silimarina es un compuesto natural que deriva de la planta “cardo mariano” y que, en estudios previos, alrededor del mundo, se ha descrito su capacidad para modular la proliferación y la secreción descontroladas de citoquinas; y en otros estudios también se ha descrito que tiene beneficios como agente antiinflamatorio, antifibrótico, inmunomodulador y principalmente antiviral.

Asimismo, los resultados obtenidos permitieron considerar que la silimarina puede utilizarse como coadyuvante en la modulación de la progresión de la enfermedad, tanto en manejo ambulatorio como en el manejo hospitalario; y como un coadyuvante profiláctico antes de desarrollar la enfermedad por su capacidad para modular la carga viral, siempre y cuando el producto sea administrado rigurosamente cada 12 horas para garantizar su efectividad.