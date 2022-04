Corredor de la muerte. A Jimena, de 13 años, la sacaron de su casa con amenazas; sigue desaparecida

Michoacán.- Jimena L, la niña de 13 años de edad que desapareció el pasado 26 de abril en el municipio de Cotija, Michoacán, fue sacada de su casa con amenazas y extorsión. Hasta este momento se desconoce su paradero.

Gloria García Magaña, madre de la menor, explicó que su hija salió de su casa entre 11 y 12 de la noche, en ese lugar ubicado en el llamado "corredor de la muerte".

Cuenta que Jimena salió de su casa por amenazas y extorsión de una pareja de vecinos, lo cual supo a través de unas cartas que encontró en las pertenencias de la niña.

“Amenazas muy fuertes, de extorsión de dinero y amenazada. La carta dice que si no se brincaba, que si no salía, ella sabía lo que iba a pasar. Qué más muertos no”, revela.

García Magaña, dijo que al presentar la denuncia, le entregó todas las pruebas que incriminan al matrimonio involucrado en la desaparición de su hija.

“Citaron a la sospechosa, pero no me dicen nada. No tuve ninguna respuesta; no pudieron hacer hablar a la sospechosa, que ya está en su casa”, contó.

"Ahí la vi sentada, y todavía riéndose”, dice madre de joven desparecida sobre la sospechosa

Dice que la mujer vive a tres casas de la suya “y ahí la vi sentada, y todavía riéndose”, narra Gloria García, entre llantos de los demás familiares.

Los padres de Jimena, demás familiares y amigos, cerraron la carretera Cotija-Jacona, para presionar a las autoridades buscar a su hija y a detener a los responsables.



La alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, anunció la suspensión del festival del “Día del Niño” que se iba a realizar este sábado, dijo, por respeto a Jimena y a su familia.

Expuso que antes de ser presidenta municipal es mujer y madre de familia, por lo que su policía local inició la búsqueda de la niña.

Búsqueda de Jimena tiene apoyo estatal y federal

Anunció que ya también pidió el apoyo del gobierno estatal y de la federación, para reforzar la búsqueda de Jimena.

El cierre carretero fue liberado por los familiares y amigos de Jimena, quienes marcharon por las principales calles de ese municipio ubicado en el corredor de la muerte.

Amenazaron que si no tienen alguna respuesta de las autoridades o no aparece su hija en las próximas horas, volverán a bloquear la carretera de manera indefinida.

om