Cuernavaca.- El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, comunicó a los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, la propuesta de reconversión hospitalaria de Servicios de Salud de Morelos (SSM), y destacó que los 10 hospitales cuentan con los insumos necesarios y están capacitados para atender a personas con coronavirus (Covid-19).

No obstante aclaró que los pacientes graves serán referidos al hospital general “José G. Parres” porque cuenta con la mayor capacidad de atención.

En su encuentro con los integrantes de la Mesa de Coordinación, Cantú Cuevas dio cuenta del panorama epidemiológico nacional y en el estado del coronavirus Covid-19 en el escenario dos y resaltó la importancia de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contemple participar habilitando diferentes espacios en sus instalaciones para la atención de este padecimiento en beneficio de la ciudadanía.

Cantú Cuevas reiteró su mensaje a los habitantes de Axochiapan y usuarios del hospital “Dr. Ángel Ventura Neri” en el sentido de que el nosocomio será utilizado para pacientes no graves con Covid-19, luego de la protesta de vecinos para advertir a la dirección médica que no permitirían el alojamiento de personas contagiadas con el Covid-19, y en caso de que así ocurra quemarían el edificio.

El tema fue abordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina en la que exhortó a la ciudadanía a no actuar de esa forma ante esta contingencia, debido a que no e una actitud humana y aseguró que no hay riesgo de infección a la población que vive en los alrededores.

“Decirle a la gente que no se debe de actuar de esa forma, no es correcto porque no hay ningún riesgo de infección a la población que está alrededor de un hospital, no pasa nada”, dijo en la conferencia.



Acuerdan vigilar plazas comerciales

Por separado personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) se reunió con empresarios, locatarios y representantes de agencias de seguridad privada de Plaza Cuernavaca, Casa Blanca y Bugambilias, para establecer acciones de prevención del delito durante el tiempo que dure la contingencia del coronavirus COVID-19, tras el cierre de establecimientos y plazas comerciales para salvaguardar la salud de la población.

El coordinador Operativo de la CES, Capitán Carlos García Cruz, dijo que durante los días que permanezcan cerrados los establecimientos de estas tres plazas, los elementos del Mando Coordinado Policía Morelos implementarán rondines pie tierra para disuadir cualquier intento de saqueo.

Asimismo, explicó que agencias de seguridad privada y empresarios de las plazas mencionadas estarán en estrecha comunicación por medio de la plataforma Segurichat, para acortar los tiempos de respuesta ante alguna emergencia o hecho que ponga en riesgo la seguridad de la población.