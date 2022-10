Congreso de SLP aprueba reforma para que Ejército se mantenga en las calles hasta 2028

Con 20 votos a favor y 7 votos en contra, el pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la reforma constitucional que amplía el plazo para que las Fuerzas Armadas continúen haciendo labores de seguridad pública hasta el año 2028, propuesta por la que la semana pasada los legisladores recibieron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien instó a los legisladores potosinos a dar su aprobación, tal y cómo ocurrió éste día.

Cabe destacar que la propuesta contó con el apoyo de diputados y diputadas de la bancada mayoritaria que es la del Partido Verde Ecologista de México, así como también de los legisladores locales de Morena, Redes Sociales Progresistas y el PRI, en cambio, en contra se posicionaron las y los legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano.

Al respecto, la diputada Liliana Flores Almazán sostuvo que esta medida puede resultar contraproducente puesto que en lugar de fortalecer a las fuerzas civiles, es decir a las policías estatales y municipales, sólo se le deja al ejército la labor de la seguridad pública, lo que implica que no se está haciendo nada para que en un corto, mediano, o largo plazo, las corporaciones civiles de nueva cuenta sean los responsables de la seguridad en las calles.

Por su parte el diputado Rubén Guajardo Barrera criticó que no hay fundamentación alguna para que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028, puesto que en la iniciativa de reforma no se menciona si en esas fechas las policías civiles ya estarán capacitadas o no, es decir no se establece un plazo para que el ejército regrese a los cuarteles, lo cual implica el riesgo de que se busque mantener al ejército de manera indefinida a cargo de la seguridad pública, en demérito de las instituciones civiles.

afcl