Más Información
Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas
Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum
Calkiní, Campeche.- Autoridades del sector Salud confirmaron 23 casos del virus Coxsackie en este municipio, el cual puede poner en riesgo a decenas de niños.
Ante esto autoridades escolares y del sector salud determinaron cerrar los planteles educativos del municipio de Calkiní ubicado al norte de Campeche para evitar más brotes y contener el virus.
Lee también ¿Qué es el virus Coxsackie y cómo afecta a tu hijo?
El Coxsackie es conocida como la enfermedad de manos, pies y boca, es una infección viral que causa una erupción con ampollas en las manos, los pies y la boca.
La Alerta sanitaria por lo pronto fue unicamente en Calkini, Campeche.
LL