Calkiní, Campeche.- Autoridades del sector Salud confirmaron 23 casos del virus Coxsackie en este municipio, el cual puede poner en riesgo a decenas de niños.

Ante esto autoridades escolares y del sector salud determinaron cerrar los planteles educativos del municipio de Calkiní ubicado al norte de Campeche para evitar más brotes y contener el virus.

El Coxsackie es conocida como la enfermedad de manos, pies y boca, es una infección viral que causa una erupción con ampollas en las manos, los pies y la boca.

La Alerta sanitaria por lo pronto fue unicamente en Calkini, Campeche.

