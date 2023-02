Con reclamos y exigencias de justicia, periodistas recuerdan a Heber López a un año de su asesinato

Oaxaca de Juárez.– Armados con pancartas y mantas como única protección contra la violencia, periodistas de Oaxaca salieron a las calles de la capital para exigir tanto seguridad para ejercer este oficio como para pedir que la justicia llegue para Heber López Vásquez, a un año de su asesinato en un ataque directo en el puerto de Salina Cruz, muerte por la que hasta el momento nadie ha sido castigado, pese a que hay dos detenidos.

Hace un año Heber López se convirtió en el comunicador número 19 que ha sido asesinado en la entidad desde 2012 y desde entonces las voces de los periodistas oaxaqueños han tomado las calles en las diferentes regiones con una sola consigna: “No más violencia”.

Con mensajes como “la muerte de Heber no es la única en el país, pero queremos que sea la última”, los comunicadores se dieron cita en el Palacio de Gobierno, desde donde el pequeño contingente recorrió las principales calles de la ciudad.

“Nos hemos reunido para marchar en el primer aniversario luctuoso del compañero Heber López, quien fue asesinado en estas mismas fechas en el Istmo de Tehuantepec, a un año no hay justicia y es por ese motivo que le estamos exigiendo al gobierno de Salomón Jara y a la Fiscalía General del Estado que atiendan el caso”, externaron.

Aglomerados en el colectivo Periodismo en Riesgo, nacido tras el asesinato de Hebert, los comunicadores lamentaron que no sólo el caso de Heber esté detenido, pues denunciaron que no hay interés de las autoridades por resolver “muchos casos que todavía están guardados y a la fecha no vemos interés para darles respuesta”.

Pero el reclamo de los periodistas no sólo es por los que nos están, sino por quienes ejercen un oficio en medio de un escenario hostil, donde nadie garantiza la integridad de quienes brindan un bien a la sociedad.

“Marchamos para que se acaben las agresiones y se nos brinden las garantías para ejercer nuestra labor de informar”, fue otro de los reclamos.

Datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que la indignación de los comunicadores oaxaqueños no es gratuita. Según el órgano autónomo, sólo en 2022, el año del asesinato de Heber, se iniciaron 18 indagatorias entre cuadernos de expedientes y quejas relacionadas con agresiones a un total de 20 periodistas,16 varones y cuatro mujeres.

De dichas indagatorias las autoridades más señaladas son los ayuntamientos, la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que entre los derechos más violentados destacan el de libertad de expresión, prensa y opinión, el de la legalidad y de la libertad deambulatoria.

Al respecto el colectivo Periodismo en Riesgo, con un año de vida, documenta más de 30 agresiones a periodistas en el estado sólo en sus primeros 12 meses de existencia, por lo cual pidieron acciones contundentes al gobierno estatal. “Exigimos un alto a las agresiones y a la impunidad”.

Mientras que la Segob documenta que Oaxaca es la segunda entidad con más personas incorporadas al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, con 155, de las cuales en total 24 son comunicadores.



afcl