Con machete en mano, ejidatarios protegen agua del río Guayalejo, en Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Campesinos de al menos seis ejidos del municipio de Jaumave mantienen guardias, con machete en mano, para proteger las tomas de agua del río Guayalejo, debido a lo que aseguran es una mala distribución de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) beneficiando a un grupo de empresarios.

A nombre de los inconformes, Pedro César Luna explicó que los inconformes son habitantes de los ejidos Matías García, El Ingenio, Jaumave, El Alamito, San Juanito y Gustavo Cázares.



Señaló que se trata de decenas de ejidatarios y productores quienes están organizados para luchar por el agua, para sacar adelante sus siembras. Actualmente realizan guardias para vigilar el lugar.



“No tenemos agua para regar la superficie, estos señores nos están dejando sin agua, son seis ejidos la mayor parte se dedica a la siembra del maíz, el frijol y una parte de nogal”, expresó.



La problemática se remonta a hace una década, cuando la Conagua otorgó una concesión al ejido Monte Redondo, y luego, los habitantes de ese ejido le rentaron el predio a unos empresarios que producen limón.



A raíz de esto, comenzaron a extraer mayores cantidades de agua del río Guayalejo lo que terminó afectando a quienes ahora se organizaron en esta lucha.





“Los empresarios empezaron a succionar más agua, esto hace que baje el nivel del río y esto ocasiona que no llegue a ejidos como ‘El Alamito’ que es el más retirado, allá tienen como cinco años que no siembran”, comentó uno de los ejidatarios organizados.



Aseguraron que hasta el momento no se han registrado hechos de violencia, pero el acuerdo que surgió en una asamblea fue que mantendrán vigilancia permanente en las tomas de agua ubicadas cerca de la cabecera municipal de Jaumave.

ardm/rcr