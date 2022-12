Con fotografías y bordados recuerdan a desaparecidos en Veracruz

Con la colocación de enormes fotografías de sus seres queridos, familiares de desaparecidos se manifestaron frente a Palacio de Gobierno de Veracruz para exigir avance en las investigaciones.

En el corazón de la ciudad de Xalapa, capital del estado, las activistas hicieron bordados con los nombres de sus desaparecidos, los cuales colocarán en el árbol navideño para recordar a sus familiares.

"No tenemos nada que festejar. Otra Navidad más sin ellos, nosotros no tenemos navidad. Las familias de los desaparecidos seguimos en la lucha de nuestros hijos, no están con nosotros y no hay nada que festejar", afirmó la presidenta del colectivo Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo Romero.

Lamentó que autoridades estatales, como el nuevo secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, nieguen que policías estén vinculados a desapariciones, cuando las carpetas de investigación están llenas de señalamientos contra los uniformados de las diversas corporaciones.

"La mayoría de los desaparecidos han sido por policías estatales o municipales, entonces no sé de dónde dicen que no hay o un sólo caso si las carpetas de investigación aparecen nombres de policías que participaron en desapariciones", recalcó.

Delgadillo Romero reiteró que no hay avances en ninguna carpeta de investigación y criticó que el gobernador se niegue a recibirlas cuando al inicio de su administración emitió una declaratoria de emergencia por el alto número de desaparecidos.

"Siguen las carpetas sin resultados, yo no sé cómo dicen que hay resultados si no los hay, tenemos uno que todavía no cumple un año de desaparecido, fue un joven que se fue en un taxi a Veracruz”, acusó.

Veracruz ocupó el segundo lugar durante 2021 en número de reportes de personas desaparecidas o no localizadas reportadas a la Guardia Nacional, así como el segundo lugar en personas rescatadas en contexto de movilidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, el cual reveló que la Guardia Nacional (GN) tuvo conocimiento de 365 reportes de personas desaparecidas o no localizadas, en los que se reportó a 1 869 personas.

Del total, 69.2 por ciento correspondió a personas mayores de edad; 2.9 por ciento a menores de edad y; en 27.9 por ciento de los casos no se contó con esta información.



